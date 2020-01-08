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عالم

الجيش الليبي يسيطر على مقر رئاسة أركان الوفاق بطرابلس

الأربعاء 08/يناير/2020 - 11:50 م
الجيش الليبي
الجيش الليبي
عبير سليم
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سيطرت قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، مساء اليوم الأربعاء، على مقر رئاسة أركان حكومة الوفاق غير المعتمدة بطريق المطار في العاصمة طرابلس، حسبما أفادت قناة "218 الليبية"، في خبر عاجل.

ونشرت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش، مشاهد للوحدات العسكرية وهي تتجول داخل مقرّ رئاسة الأركان، بعد أن أحكمت سيطرتها عليه وعلى كامل المنطقة المحيطة به بطريق المطار.

وفي وقت سابق من الأربعاء، أعلنت القيادة العامة للجيش الوطني توسيع منطقة الحظر الجوي المعلن عنها سابقا، لتشمل مطار وقاعدة معيتيقة الجوية، اعتبارا من الساعة الخامسة من مساء الأربعاء.

ودعت القيادة، في بيان تلاه الناطق باسم القائد العام اللواء أحمد المسماري، شركات النقل الجوي إلى مراعاة القرار والالتزام التام والفوري بنص الإعلان وعدم تعريض طائراتها لخطر التدمير.

وكانت الصحف المحلية، أفادت باندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الوطني والمجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق في محور الرملة.

وأوضحت أن قوات الجيش بادرت في إطلاق النار باتجاه المجموعات المسلحة، في وقت يواصل فيه الجيش السيطرة على أكثر من 80 % من الرملة.

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