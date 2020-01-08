15 يناير.. انطلاق فعاليات مؤتمر السياحة العلاجية بالقاهرة

تنطلق فعاليات المؤتمر الدولي للسياحة الصحية والتجميلية، فى الثانية عشر من مساء الأربعاء المقبل، بالقاعة الكبرى بوزارة الشباب والرياضة، حيث تستمر فعاليات المؤتمر حتى 17 يناير الجاري.



ومن المقرر أن يكرم الدكتور مجدى يعقوب كأفضل شخصية للعام في الوطن العربي، بحضور العديد من الشخصيات العامة والوزراء ورجال قطاع السياحة والفن والإعلام لدعم ملف السياحة الصحية والتجميلية من خلال الفعاليات المقامة على هامش المؤتمر.



وقال حسن جمال الدين، وكيل أول وزارة السياحة، رئيس قطاع الشركات والمحلات السياحية الأسبق، الرئيس الشرفى للمؤتمر، إن انطلاق المؤتمر فى هذا التوقيت لتفعيل ملف السياحة الصحية والعلاجية والاستشفائية، سيكون البداية فى إبراز أهمية السياحة الصحية بكل مشتملاتها، والتى سوف يعود بالنفع على الاقتصاد المصرى وألقاء الضوء على السياحة الاستشفائية، التى ولابد أن تظهر فى الخطة السياحية 2020.



أضاف أنه لا بدّ من استعراض التطورات الحديثة فى الصحة التجميلية التى بدأت فى الفترة الماضية فى الظهور بشكل احترافى من خلال المتخصصين فى المجال الطبي وكان لابد من إبراز أهم برامج السياحة العلاجية الفترة القادمة من خلال المؤتمرات والندوات والمناقشات للارتقاء بمستوى السياحة.



من ناحيتها، أكدت عزة خليل المستشار السياحي للمؤتمر، توفير الدعم الكامل للمؤتمر فى الفترة القادمة، للارتقاء بالمستوى السياحى وتقديم خدمات مميزة لهذا القطاع من خلال أطروحات عدة لمنظومة تستمر فيها السياحة العلاجية الى الأمام.



يهدف المؤتمر إلى إبراز مكانة مصر فى السياحة الصحية والاستشفائية والعلاجية، مابين التحديات والصعوبات ومتطلبات العصر الحديث، وسعيها إلى تطوير خطة ذات أهداف واضحة لتيسيير السياحة العلاجية، وإلقاء الضوء على السياحة الصحية والسياحة الاستشفائية مثل العلاج بالرمال والطمى والعيون الكبريتية والمعدنية والتى تعود الى عصر المصريين القدماء، وتشجيع ثقافة السياحة العلاجية، وإبراز أهم البرامج للسياحة العلاجية لتحسين جودة الخدمة فيما يخص الصحة والجمال، واستعراض التطورات الحديثة فى الصحة التجميلية والمساهمة فى المزيد من الرفاهية الصحية والتمتع بحياة أفضل.