50 شابًا من أسوان يشاركون برحلات «أهل مصر» (صور)

انتهت، اليوم، فعاليات رحلة نظمتها مديرية الشباب والرياضة بأسوان، ضمن الرحلات الترفيهية والثقافية لأبناء وشباب المحافظات الحدودية تحت عنوان "أهل مصر"، خلال الفترة من 5 حتى 9 يناير 2020.



شارك في الرحلة،٥٠ شابًا وفتاة من محافظة أسوان، والتي تتضمن زيارة أبرز المعالم السياحية التاريخية بالقاهرة، حيث يشمل البرنامج الأماكن التالية: المتحف المصري، والأهرامات، والقلعة، والحسين وشارع المعز.



كما يشمل البرنامج أيضًا، تنظيم عدد من اللقاءات والندوات التثقيفية، مع محاضرين مختصين في دراسة الأمن القومي المصري والتنمية البشرية، وأهم المشاريع القومية، التي يتم تنفيذها في جميع أنحاء الجمهورية.



تأتى الرحلات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وتوجيهات فتحي محمد عبد الحافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان.