الخارجية السعودية: العراق يحتاج لأبنائه الحكماء لتجنيبه الحرب

قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إن العراق يحتاج لأبنائه الحكماء لتجنيبه الحرب.



وأضاف "بن فرحان"، في تصريحات له، أن المملكة ستقف دومًا مع كل جهود تحقيق الأمن والاستقرار للعراق، مشددًا على أن العراق بلد عربي شقيق وهو أحوج ما يكون لتكاتف أبنائه، وذلك وفقا لقناة العربية.



في سياق متصل قال وزير الدولة للشئون الخارجية السعودي عادل الجبير، إن العراق بلد عربي شقيق وهو أحوج ما يكون لتكاتف أبنائه، لافتًا إلى أن السعودية تنظر للأوضاع في العراق باهتمام وحرص.



وكان الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي، قال في وقت سابق، إن السعودية ستبذل ما في وسعها لتجنيب العراق خطر الصراع بين الأطراف الخارجية.