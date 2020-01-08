بيجاد سلامة: الرقص مظلوم فى العملية التوثيقية

نظمت دار الهالة للنشر والتوزيع بالمعادي، حفل إطلاق ومناقشة كتاب "الرقص بين أهل الدين وأهل السياسة".



الحفل حضره الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، والناشرة هالة البشبيشي، والصحفيين مصطفى شهيب، ومحمود جروين، وغادة موسى، ومحمد نصر، ومحمد الشرقاوي، وريم محمود، وإيمان ماهر، وحسن مسعد، والعديد من الكتاب، وأدار الندوة إيهاب مصطفى.



في البداية، أكدت هالة البشبيشي مدير دار الهالة للنشر والتوزيع أن الحفل يعد احتفاء بالكاتب بيجاد سلامة وبكتابه الصادر حديثًا عن الدار.



وتحدث بيجاد سلامة عن الرقص بدءً من العصر الفرعوني مرورا بالأديان، شارحًا كيف تعامل الدين مع الرقص.



وأشار "سلامة" إلى أن كتابه ناقش العديد من الأمور منها اصطدام الراقصات بالسياسة، مؤكدًا أن تحية كاريوكا كان لها باع كبير في العملية السياسية، بدءً من الملك فاروق وعبد الناصر والسادات، وأخيرا الرئيس مبارك، وأيضا هناك الراقصة سهير زكي التي رقصت في عرس بنت جمال عبد الناصر، وكانت أول وآخر مرة تظهر رقصة في نشرة الأخبار بأوامر من عبد الناصر، مما حقق لسهير زكي شهرة لم تكن تتخيلها، أيضا هناك فيفي عبده التي تسببت في إيقاف برنامج النادي الدولي لسمير صبري، حين ذكرت أنها من بلدة ميت أبو الكوم بلد الرئيس السادات، مشيرًا إلى أن الرقص مظلوم في العملية التوثيقية له.



وتطرق "سلامة" إلى الحديث عن الفرق الشعبية كفرقة رضا، والتي أطلق عليها فرقة الرؤساء، حيث قال لهم الرئيس السادات أنتم شريك في عملية السلام، ووقت عبد الناصر كانت الوفود التي تأتي إليه تطلب سماع أم كلثوم وتشاهد فرقة رضا.



ونوه "سلامة" إلى أن الكتاب يناقش أيضا سيرة الراقصات بدءً من بمبة كشر، والتي تعتبر أول راقصة معتمدة في مصر، مرورا براقصات تركن بصمة في هذا المجال ومنهم بديعة مصابني وتحية كاريوكا وسامية جمال، ونجوى فؤاد، وانتهاءً بصافيناز وجوهرة.



واختتم حديثه بأن الكتاب لن يكون له جزء ثان، وأنه سيعمل على مشروع جديد حدده سابقًا وهو الآن في مرحلة جمع المصادر.