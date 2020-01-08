السعودية: سنبذل ما في وسعنا لتجنيب العراق خطر الحرب

قال نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، إن المملكة وقيادتها تقف مع العراق وستبذل كل ما في وسعها لتجنيبه خطر الحرب والصراع بين أطراف خارجية.



وقال الأمير خالد بن سلمان في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تقف المملكة وقيادتها دوما مع العراق الشقيق ومع شعبه العزيز وستبذل ما في وسعها لتجنيبه خطر الحرب والصراع بين أطراف خارجية وأن يحيا شعبه الكريم في رخاء بعد ما عاناه من ويلات في الماضي".



وتعرَّضت قاعدة «عين الأسد» العسكرية في محافظة الأنبار غربي العراق، والتي تضم غالبية القوات الأمريكية المتمركزة في البلاد، لهجوم صاروخي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.



وقالت إيران إنَّها شنت هجمات صاروخية على قوات الولايات المتحدة في العراق؛ ردًا على ضربة جوية أمريكية أسفرت عن مقتل قاسم سليماني قائد «فيلق القدس» التابع للحرس الثوري الإيراني.



وحذر الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة من أن أي رد من جانبها على الهجمات الصاروخية، ستقابل بمزيد من الدمار والألم.



وأضاف الحرس الثوري، في بيان، أنه يتم التحضير لمزيد من الرد على مقتل الجنرال قاسم سليماني في العراق، الجمعة الماضي، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.