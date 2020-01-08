غدًا.. النواب الأمريكي يصوّت على قرار الحرب ضد إيران

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، الأربعاء، أنّ المجلس الذي يهيمن عليه حزبها الديموقراطي سيصوّت غدًا على مشروع قرار يمنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خوض حرب ضد إيران بعدما أمر باغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني.



وقالت بيلوسي: «مخاوفنا لم تتبدّد» على الرغم من المعلومات السرية التي اطلع عليها النواب من مسؤولين كبار في إدارة ترامب خلال جلسة مغلقة عقدت لإطلاعهم على الظروف التي أملت على ترامب إصدار الأمر باغتيال سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الذي قتل في غارة جوية أميركية في بغداد الأسبوع الماضي.



وتعرَّضت قاعدة «عين الأسد» العسكرية في محافظة الأنبار غربي العراق، التي تضم غالبية القوات الأمريكية المتمركزة في البلاد، لهجوم صاروخي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.



وقالت إيران إنَّها شنت هجمات صاروخية على قوات الولايات المتحدة في العراق؛ ردًا على ضربة جوية أمريكية أسفرت عن مقتل قاسم سليماني، قائد «فيلق القدس» التابع للحرس الثوري الإيراني.



وحذر الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، الولايات المتحدة من أن أي رد من جانبها على الهجمات الصاروخية، سيُقابل بمزيد من الدمار والألم.