كايروكي يحضّر لألبومه الجديد: انتظرونا قريبًا

أكد تامر هاشم عضو فريق كايروكي، أن الفريق يعمل هذه الأيام على الانتهاء من تسجيل عدد من أغنيات البومه الجديد، لطرحه خلال الفترة المقبلة.



وقال هاشم، لـ"الدستور"، إن الألبوم سيحتوي على عدة أغاني بأشكال جديدة، حيث قام بجانب أعضاء الفريق على اختيار أكثر من 10 أغنيات لتسجيلها.



أضاف أنه لم يحدد موعد نهائي لطرح الألبوم، لكنه من المحتمل أن ينتهي من تسجيله خلال منتصف العام الجاري.



وطرح فريق "كايروكي" البومه الجديد في شهر مارس الماضي، وقد حمل اسم "أبناء البطة السودة"، وضم 8 أغنيات صورت جميعا على طريقة الفيديو كليب، مثل ألبومه الأخير "نقطة بيضا".