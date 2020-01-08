سقوط أمطار متوسطة على بورسعيد (صور)

شهدت محافظة بورسعيد، مساء اليوم الأربعاء، سقوط أمطار متوسطة يصاحبها انخفاض شديد بدرجات الحرارة.



وانتظم العمل بموانئ بورسعيد، وسجلت دخول وخروج 17 سفينة، ويعمل كوبري النصر العائم بمنطقة الرسوة بشكل منتظم، كما انتظم العمل بمرفق المعديات العابرة بين ضفتي قناة السويس.



وكانت شواطئ المدينة الساحلية والكافتيريات المطلة عليها قد غرقت في المياه الناتجة عن مد وأمواج البحر، الأسبوع قبل الماضي، بينما سقطت أعمدة للإنارة وأشجار في شوارع المدينة الساحلية، وذلك نتيجة موجة الطقس السيئ التي شهدتها المحافظة خلال تلك الفترة.