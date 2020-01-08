مقتل 4 جنود أتراك في تفجير سيارة شمال سوريا





يشار إلى أن تركيا وعناصر من الميليشيات الإرهابية التي يدعمها الديكتاتور التركي رجب طيب أردوغان، انتهكوا سيادة الأرض السورية، وشنوا عملية عسكرية شمال شرق سوريا تحت مسمي "نبع السلام" في أكتوبر الماضي، بزعم تهديد وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية لأمنها القومي.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، مقتل أربعة من جنودها، اليوم الأربعاء، في تفجير سيارة مفخخة شمال شرق سوريا.وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن وزارة الدفاع لم تكشف مزيدا من التفاصيل عن مكان الانفجار أو الجهة المسؤولة عنه.