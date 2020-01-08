«عيل بيطيّر غناويه للقاهرة» ديوان جديد للزميل خلف جابر

صدر حديثًا عن دار تشكيل للنشر والتوزيع ديوان "من أعلى نخلة في الصعيد.. عيل بيطير غناويه للقاهرة" للشاعر الزميل خلف جابر، بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ51.



وكما هي عادة الشاعر خلف جابر، فإنه يستلهم شعره من الموروث الشعبي للبيئة الريفية التي يشكلها الطين والشجر والبيوت والصخر والنخيل.



وفي ديوانه الجديد يناقش جابر المسافة بين القرية الموغلة في البساطة والمدينة الموغلة في التعقيد، في محاولة لإظهار ذلك الصراع الأزلي ما بين الموروث والمدنية وما تأتي به على القيم ومحاولات التمسك بها.



وعبر ثلاث دواوين أثبت الشاعر أنه محمّل بالموروث البيئ الثقافي بألوانه المختلفة من عديد وأمثال شعبية وأغاني فلاحين بما تمثله هذه الأغاني من قيمة جمالية إلاّ أنه يحاول، أيضًا، أنه يقدم رؤى فلسفية مختلفة.



ومن أجواء الديوان..

بعشق كأني آدم بيكتشف حوا

وأكره كأني الشيطان

-لا حول ولا قوة-

وبرئ كأني ابن ادم لما مات أعزب

وجاوبولي أخويا اللي قاتل قلت مش هوّ



وصدر لـ«خلف جابر» من قبل دواوين عجلة خشب عن دار العلوم للنشر والتوزيع 2015 ووصل للقائمة القصيرة لجائزة احمد فؤاد نجم، كما صدر له عن دار دون ديوان "أربعاء أيوب" عام 2017، ونشر عددا من الكتب الصوتية تحت عنوان "ألف سيرة وسيرة".