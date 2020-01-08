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سياسي

الرجل الثاني.. منافسة شرسة بين «كبار الوفد» على مقعد السكرتير العام

الأربعاء 08/يناير/2020 - 10:54 م
بهاء الدين أبو شقة
بهاء الدين أبو شقة
إسلام نصير
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أكد مصدر وفدي، عن استعداد حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة لتلقي أوراق راغبي الترشح للانتخابات المكتب التنفيذي غدًا الخميس، وسط توقعات أن تشهد الانتخابات منافسة شرسة داخل بيت الأمة؛ لاسيما مع اقتراب الحزب من خوض غمار الاستحقاقات الانتخابية البرلمانية والمحلية العام المقبل.

وتشمل انتخابات المكتب التنفيذي لحزب الوفد، منصب السكرتير العام، و5 من نواب رئيس الحزب، و5 من سكرتارية مساعدة وأمين الصندوق لمدة عام حسب اللائحة المنظمة للعمل داخل الحزب.

وتم إرجاء انتخابات المكتب التنفيذي للحزب للاحتفال بعيد الجهاد الوطني وانشغالهم في مناقشة القوانين الخاصة بالانتخابات المقبلة، حيث كان مقرر إجراؤها في منتصف شهر نوفمبر الماضي.

وحسب تصريحات المصدر لـ«الدستور»؛ فالمنافسة ستكون شرسة على منصب السكرتير العام للحزب بين كلًا من، النائب فؤاد بدراوي، سكرتير عام الحزب الحالي، وهاني سري الدين عضو الهيئة العليا، وسكرتير عام الحزب السابق لسعيهما منذ فترة طويلة لحسم منصب الرجل الثاني في الحزب بتربيطات مع عدد من أعضاء الهيئة العليا المنوطين بانتخاب المكتب التنفيذي، أما عضوية المكتب ستشهد منافسة بين كلًا من، عبدالعزيز النحاس وطارق سباق وياسر الهضيبي وسليمان وهدان وحسين منصور، بالإضافة إلى كل من، محمد عبدالعليم داود وعبدالسند يمامة ومحمد عبده ونبيل عبدالله.

وأضاف أن أبرز الأسماء المنتظر ترشحيها على منصب السكرتارية هما كلًا من، كاظم فاضل ومحمد فؤاد وطارق تهامي وعباس حزين وعصام الصباحي وأنور بهادر ومحمد حلمي سويلم وسفير نور ومحمود سيف النصر، مشيرًا إلى أن عدد من الوفديين يرون ضرورة طرح اسم جديد ليتولى منصب أمين الصندوق والذي يتولاه فيصل الجمال والمتوقع ترشحه أيضًا على نفس المنصب.

وكان المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، أكد أن الحزب سيجري انتخابات المكتب التنفيذي في إطار من الشفافية التي اعتاد عليها، لافتًا إلى أن أعضاء الهيئة العليا هم من ينتخبون المكتب التنفيذي للحزب.

وأضاف "أبوشقة"، أن حزب الوفد قادر على المنافسة بقوة خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، وبدأ بالفعل في الإعداد لها من الآن، مشيرًا إلى أن بيت الأمة يضم عدد هائل من الكوادر السياسية الفاعلة، مشيرًا إلى أن هناك إقبال كبير من المواطنين على الحزب وزيادة في العضويات في الفترة الأخيرة إلى جانب انضمام عدد آخر من الشخصيات العامة خلال الفترة الأخيرة.

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