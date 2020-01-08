رفع الرمال عن طريق «أبوغليلة - الرابية» بمطروح

وجّه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، بمتابعة تيسير حركة المواطنين خاصة المناطق والتجمعات البعيدة في ظل حالة الطقس غير المستقرة واستمرار حركة الرياح والأمطار مع تحرك الرمال على بعض الطرق الصحراوية، ما يمنع حركة السير ويعطل حركة السيارات والمواطنين.



ورفع مجلس مدينة برّاني برئاسة العميد ياسر عامر الرمال من على طريق أبوغليله الرابية بلودر مجلس المدينة بعد تدبير «كسّاحة» لنقل اللودر للعمل بالمنطقة على بعد 40 كيلو من مدينة برّاني، وعلى عمق صحراوي 20 كم جنوبًا من الطريق الدولي الساحلي «مطروح-السلوم» تحت إشراف حمد أبراهيم جبريل نائب رئيس مركز ومدينة براني.



شهدت مطروح الأربعاء، استمرار سقوط أمطار متوسطة مصاحبة لرياح، أدت لغرق الشوارع والميادين، إضافة إلى انخفاض في درجات الحرارة حد الصقيع، حيث أعلنت الأجهزة التنفيذية حاله الطوارئ؛ تحسبًا لحدوث أي تداعيات.