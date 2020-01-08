الوطنية الليبية للنفط: ارتفاع الإنتاج إلى مليون و174 ألف برميل يوميا

قالت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط اليوم الأربعاء إن انتاج البلاد من النفط ارتفع إلى مليون و174 ألف برميل يوميا.



وجاء في بيان المؤسسة والذي نشر على موقعها الرسمي أنها تمكنت من رفع معدلات الإنتاج لتصل إلى مليون و174 ألف برميل في اليوم، وهي الأعلى منذ سنوات، كما تم تحقيق دخل قيمته 22 مليارا و495 مليون دولار في حسابات الدولة الليبية، تم إيداعهم بمصرف ليبيا المركزي.



وأشار إلى أن المؤسسة تتلقى ميزانياتها كباقي المؤسسات والوزارات بالدولة الليبية.



وأضاف البيان أن العاملين بقطاع النفط بمختلف مناطق ليبيا تمكنوا من تحقيق إنجازات كبيرة، وأن هذا لم يكن ليتحقق لولا تكاتفهم، وجهودهم الاستثنائية التي بذلت في ظروف صعبة للغاية، وخاصة الظروف الأمنية الحالية.