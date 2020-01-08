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اقتصاد

ارتفاع الأسهم الأوروبية

الأربعاء 08/يناير/2020 - 10:45 م
الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية
وكالات
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أغلقت الأسهم الأوروبية مرتفعة، الأربعاء، بعد هجوم طهران على قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، أثار بادئ الأمر المخاوف من حرب أوسع نطاقًا في الشرق الأوسط.

وأوقدت الضربة شرارة إقبال على الأصول الآمنة، وتسبب في تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6%.

لكن المؤشر القياسي تعافى تدريجيًا ليغلق مرتفعًا 0.2% مع قول إيران إنها لا تسعى لتصعيد المواجهة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الدقائق الأخيرة من ساعات التداول الأوروبي إنه لم يقع ضحايا أمريكيون في الهجوم، وإن طهران تتراجع على ما يبدو، مما رفع مؤشرات الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية.

وقال إنجو شاتشل، مدير أبحاث الأسهم في كومرتس بنك: "بعد رد فعلي أولي سلبي للغاية على أحداث الليلة الماضية في الشرق الأوسط، يبدو أن السوق تلتقط الأمل بأن تكون الأحداث أساسًا كافيًا لخفض التصعيد".

ووفقًا لرويترز، تفوق المؤشر داكس الألماني على سائر بورصات المنطقة؛ حيث طغت التطورات الجيوسياسية الإيجابية على بيانات سابقة تظهر تراجعًا مفاجئًا في طلبيات التوريد الصناعية في نوفمبر الماضي.

وكان سهم إيرباص الفرنسية من أكبر الداعمين للمؤشر الإقليمي بصعوده 2% بعد تحطم الطائرة الأوكرانية بوينج 737-800، بعد فترة وجيزة من إقلاعها في طهران، مما أودى بحياة 176 شخصًا هم جميع من كانوا على متنها.

وساعدت أسهم إيرباص مؤشر قطاع السفر والترفيه، ليقود مكاسب القطاعات الأوروبية بصعوده 0.7%.

في المقابل هبطت أسهم سينيور وسافران وميلروز الموردين لبوينج بين 0.1 و1.2%.

وفي بريطانيا، تخلف مؤشر الأسهم القيادية عن نظرائه الأوروبيين، تحت وطأة خسائر أسهم عملاقي الطاقة بي.بي رويال داتش شل التي هبطت اقتداء بأسعار النفط.

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