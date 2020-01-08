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عالم

تركيا تزيل لافتات مكتوبة بـ«العربية» لطمس هوية الجاليات

الأربعاء 08/يناير/2020 - 10:38 م
لافتات مكتوبة
لافتات مكتوبة
محمد عمر
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أزالت السلطات التركية اللوحات المكتوبة باللغة العربية بإحدى المحافظات، في ظل مساعيها لطمس هوية الجاليات العربية واللاجئين السوريين.

وأمرت سلطات بلدية «إيلك أضيم» بمحافظة سامسون، بإزالة اللوحات المكتوبة باللغة العربية من على واجهات محلات وأماكن عمل السوريين، وأعطت البلدية مهلة لأصحاب المحال باستبدال اللوحات العربية بلوحات مكتوبة بالتركية فيما فرضت غرامات على 9 أماكن أخرى، وفق صحيفة "Yeniçağ" التركية.

واعتبر رئيس بلدية «إيلك» أضيم نجم الدين داميرتاش أن الأتراك غير راضين عن وجود لوحات باللغة العربية، لهذا تم إزالة أي لوحات مكتوبة تتضمن كتابات استخدمت فيها حروف أجنبية أو أخطاء إملائية فيما يتوافق مع الشروط التي أعلنها معهد المعايير التركي، قائلا: «اشتكى المواطنون مما يرونه من تلوث بصري وكتابات غير مفهومة».

وحذر رئيس البلدية من أنه لن يتم منح أي ترخيص لأي محال تكتب لافتات باللغة العربية، ومن تقوم بهذا الأمر سيتم إغلاقها على الفور.

وتزيل تركيا أية مظاهر لأي وجود عربي على أراضيها خاصة من قبل اللاجئين السوريين، بجانب اتخاذ إجراءات قمعية أخرى لإجبارهم على مغادرة تركيا، بينما تقوم بنشر وتدريس اللغة التركية في المناطق التي احتلتها شمالي سوريا.

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