تامر أمين يطالب جمهوره بالتبرع للمتضررين من البرد

علق الإعلامي تامر أمين، على موجة البرد التي تضرب القاهرة، خلال الأيام الماضية، مؤكدًا أنه ارتدى كل ملابسه حتى يتفادى برودة الجو.



وأضاف خلال حلقة برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار": "لا أعرف هذه موجة أو هذا الشتاء في مصر، وتكفي التعليقات والكوميكس الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي".



وأضاف: "الله يكون في عون إخواتنا في المدن الساحلية، غرقانين بمعني الكلمة من كثرة الأمطار، ولكن في القاهرة لدينا هواء وبرد فقط".



وأكد أن هيئة الأرصاد ذكرت أن انكسار هذه الموجة سيكون، بعد غد الجمعة، متابعا، "ربنا يكون في عون أهالي الصعيد والواحات وسيناء، لأن سرعة الرياح هناك شديدة جدًا"، داعيا متابعيه للتبرع بحملة دفا لمن يعانون من مشاكل في البرد، سواء التبرع بمبالغ مالية أو ببطاطين.



