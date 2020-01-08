مصرع شخص أثناء التنقيب عن الذهب في البحر الأحمر

لفظ شخص، مساء الأربعاء، أنفاسه الأخيرة إثر سقوط كتلة رملية عليه بإحدى المناطق الجبلية بالبحر الأحمر أثناء عملية التنقيب على الذهب.



وتلقت مديرية أمن أسوان، برئاسة اللواء هشام فاروق، إخطارًا يفيد بلفظ "حسين.س"، 39 عامًا أنفاسه الأخيرة من قرية النزل التابعة لمركز إدفو بأسوان، إثر سقوط كتلة رملية عليه، أثناء عملية التنقيب عن الذهب، ما أسفر عن مصرعه.



تحرر المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، وتخليص إجراءات الدفن للمتوفى، وستتولى النيابة العامة تحقيقاتها بشأن الحادث، والتوصل لحقيقة الأمر خلال الساعات القليلة المقبلة.