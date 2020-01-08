المسماري: 70% من مقاتلي الوفاق «مرتزقة» أرسلهم أردوغان

قال الناطق الرسمي بإسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، اللواء أحمد المسماري، مساء اليوم الأربعاء، إن 70% من المقاتلين في صفوف المجموعات التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة، هم مرتزقة أرسلهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.



وأضاف المسماري خلال مؤتمر صحفي يعقد من بنغازي الآن، أن القوات الجوية استهدفت بين 14 – 16 آلية للوفاق في أبو قرين ودمرتهم تدميرا كاملا.



وأشار إلى أن مدينة مصراته بها الصالحين وأنها ليست فتحي باشاغا وزير الداخلية المفوض بالوفاق أو أحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي، واصفًا إياهما بـ"الوجوه البائسة".



وتابع المسماري: "من يريد الدخول في الأزمة الليبية أن يوصفها التوصيف الدقيق أنها أزمة أمنية وليست سياسية".