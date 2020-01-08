-
الأربعاء 08 يناير 2020 الموافق 13 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المسماري: 70% من مقاتلي الوفاق «مرتزقة» أرسلهم أردوغان

الأربعاء 08/يناير/2020 - 10:24 م
المسماري
المسماري
عبير سليم
طباعة
قال الناطق الرسمي بإسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، اللواء أحمد المسماري، مساء اليوم الأربعاء، إن 70% من المقاتلين في صفوف المجموعات التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة، هم مرتزقة أرسلهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأضاف المسماري خلال مؤتمر صحفي يعقد من بنغازي الآن، أن القوات الجوية استهدفت بين 14 – 16 آلية للوفاق في أبو قرين ودمرتهم تدميرا كاملا.

وأشار إلى أن مدينة مصراته بها الصالحين وأنها ليست فتحي باشاغا وزير الداخلية المفوض بالوفاق أو أحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي، واصفًا إياهما بـ"الوجوه البائسة".

وتابع المسماري: "من يريد الدخول في الأزمة الليبية أن يوصفها التوصيف الدقيق أنها أزمة أمنية وليست سياسية".

موضوعات متعلقة

منذ أقل من ساعة

سر الحكم بإعدام أم كلثوم.. أصدرته هذه الدولة ولم ينفذ

منذ حوالي 21 ساعة

الرد الأمريكى.. 6 طائرات حربية تنطلق فى اتجاه إيران

منذ حوالي 3 ساعات

مصادر تكشف لـ«الدستور» تعديلات جديدة على «رسوم المصنفات»

منذ ساعة

سقوط صاروخين قرب السفارة الأمريكية بالعراق

الصور

image description

الألعاب النارية تضيء سماء الغردقة (صور)

image description

محافظ الأقصر يشارك في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد (صور)

image description

احتفالات أسوان بعيد الميلاد المجيد بحضور قيادات المحافظة

image description

محمد رمضان يصل إلى الغردقة لحضور حفل «كاف»

image description

صور العرض الأول لفيلم بنات ثانوي بحضور المشاهير

الأكثر قراءة

سر الحكم بإعدام أم كلثوم.. أصدرته هذه الدولة ولم ينفذ

سقوط صاروخين قرب السفارة الأمريكية بالعراق

«غير مرغوب فيه».. سر إلغاء فقرة محمد رمضان بحفل الكاف

ترامب يتوعد إيران ويكشف سر عدم وقوع ضحايا في «هجوم عين الأسد»

أيام زمان

لهذه الأسباب.. قاطع المثقفون عبد الرحمن الأبنودي مرتين

سر الحكم بإعدام أم كلثوم.. أصدرته هذه الدولة ولم ينفذ

أسرار أول فيلم بورنو في التاريخ: «هتلر كان ملهمه» (صور)

حكاية أول فيلم ديني في تاريخ السينما المصرية

نجم الساعة

لهذه الأسباب.. قاطع المثقفون عبد الرحمن الأبنودي مرتين

الصحة

6 نصائح لتربية الأطفال كأمراء بريطانيا

8 مأكولات صحية لخفض السكر فى الدم

مرض خطير وراء العديد من حالات الانتحار

احذر.. التوتر النفسي يهدد سلامة الرؤية

الرئيس نيوز

القابضة للكهرباء تطلب موظفين للعمل بنظام النقل والإعارة.. التفاصيل

استهداف السفارة الأمريكية في بغداد بصواريخ كاتيوشا

تركيا تعلن مقتل 4 من جنودها في تفجير شمالي سورية

تعيين محمد أبوالعينين نائبا لرئيس حزب مستقبل وطن للمجالس النيابية

منوعات

الإمارات تكشف أداة جديدة لتحديد هوية القاتل الحقيقي

خبراء يحللون سم الأفاعي

باحثون ينجحون في فك الشفرة الجينية لسم الأفاعي

قرية نمساوية تستنجد لخفض أعداد السياح القادمين إليها

كشكول

"دراسات دمنهور" بلا غش فى اليوم الرابع من الامتحانات

رئيس القليوبية الأزهرية يتابع امتحانات النقل من معاهد الخانكة

4 محظورات في لجان الثاني الثانوي.. تعرف عليهم

عميد دار علوم القاهرة: قيادات الإخوان رسمت صورة ذهنية سيئة عن الكلية

إسلام سياسي

وزير الأوقاف: لن نسمح بعودة المنابر إلى عهدها السابق - حوار

تغريدة "خطيبي مجند وهيترحل لليبيا".. أكذوبة جديدة للجان الإخوان الإلكترونية

اليوم.. اجتماع وزاري لـ5 دول لبحث الأزمة الليبية في القاهرة

صوفية سوهاج تهنئ أقباط الصعيد بعيد الميلاد المجيد – صور

مقالات الرأي
خالد عكاشة
فى المشهد التالى للصواريخ الإيرانية
حسين عثمان
إعلان موقف
صفوت البياضي
الفرق بين الحرية والفوضى
أحمد بهاء الدين شعبان
من «غزوة ليبيا» إلى اغتيال سليمانى
المزيد

الثقافة

«إثارة الشائعات ونشر الفوضى».. محاضرة بثقافة السويس

«المحبة والسلام» احتفالية بثقافة المنيا (صور)

«جلسات عرفية» بشعبة المبدعين لمواجهة الطلاق

«تلقي الخطاب الديني».. كتاب جديد لأسماء فريد

صفحتنا ع الفيس بوك