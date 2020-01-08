«إثارة الشائعات ونشر الفوضى».. محاضرة بثقافة السويس

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة السويس، حيث اختتمت فعاليات الورشة الفنية التي أقامها قسم الفنون التشكيلية بقصر ثقافة السويس بعنوان "الوحدة الوطنية" بمدرسة أحمد عبده، وتدريب ميادة حسن، وتناولت تعريف الوحدة الوطنية بأنه اتحاد مجموعة من البشر في الدين والاقتصاد والاجتماع والتاريخ في مكان واحد وتحت راية حكم واحدة، وهو من أهم الروابط التي تجمع سكان أي مجتمع من المجتمعات، إلى جانب تصميم لوحات عنها للرواد.



وعقد بيت ثقافة العمدة التابع للفرع بالقطاع الريفي محاضرة بعنوان "إثارة الشائعات ونشر الفوضى" حاضرها سعد سالم، الذي تحدث بأن مواجهة الشائعات والأكاذيب مسئولية تقع على أجهزة الدولة والإعلام والمجتمع كله، ولابد من تدعيم المشروع الوطني للبلاد، وأن نقف حائط صد أمام كل دعوات التحريض ضد الوطن، كما أكد بأنه لابد من التكاتف الجميع خلف القيادة السياسية في الدفاع عن الوطن، ومواجهة الأكاذيب التي يروج لها الجماعات الإرهابية عن مصر، بهدف نشر الفوضى وإثارة الفتن في المجتمع، ونقل صورًا مزيفة عن الواقع في البلاد.



وأعد بيت ثقافة جنيفة التابع للفرع بالقطاع الريفي، مسابقة في المعلومات العامة، تحت اشراف مسئول النشاط وتم طرح اسئلة ثقافية وأسئلة ذكاء علي الرواد.