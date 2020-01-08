«المحبة والسلام» احتفالية بثقافة المنيا (صور)

أقيمت احتفالية فنية بعنوان "نسيج واحد ويدا واحدة"، من خلال فرع ثقافة المنيا، على مسرح المحافظة، بحضور اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومدير عام فرع ثقافة المنيا ولفيف من القيادات التنفيذية للمحافظة ومديري الإدارات بالإقليم والإعلاميين وممثلى الهيئات المختلفة والقساوسة؛ يأتي ذلك في إطار احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بأعياد الميلاد المجيد.



بدأ الحفل بالسلام الوطني، أعقبه كلمة رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافى، مؤكدًا فيها على أن الدولة المصرية تشرفت باستضافة السيد المسيح رمز السلام والمحبة والعائلة المقدسة مصر ستظل منبع للسلام والمحبة والأمن والاستقرار تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وأعرب عن خالص التمنيات بالتوفيق والنجاح ولمصرنا الغالية بدوام التقدم والازدهار"، بينما أكد فضيلة الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل أول وزارة الأوقاف على قوة ووحدة الشعب المصري الذي سيظل دائما يبني وينشد الخير للعالم أجمع، وفي نهاية كلمته تمنى من الله عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية من كل مكروه وسوء وأن يديم عليها نعمة الإستقرار والرخاء، وأن هناك ترابط واضح وجلي بين جميع أطياف أبناء المنيا، مما يشكل أداة مساعدة في تحقيق المزيد من التقدم والرخاء للمحافظة، معربا عن أمنياته بأن يحفظ الله مصر ويحميها من كل سوء، ومتطلعا إلى مستقبل أفضل للبلاد، يسوده التقدم والرخاء، بفضل دعم وتعاون أبنائها المخلصين.



وفي كلمة نيافة الحبر الجليل الأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا ابو قرقاص ألقاها نيابة عنه القس انجيلوس نعيم، قال أن هذا الجمع رسالة قوية للعالم أجمع على قوة وتماسك الشعب المصري الأصيل، وترسخ قيم الحب والإخاء وتحقق السلام المجتمعي من أجل دولة قوية بسواعد جميع أبنائها، ولقد رفع سيدنا عيسى عليه السلام شعار الحب والسلام فقال المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام.



أما كلمة القس جون رشدى رئيس المجمع الإنجيلى بالمنيا ألقاها نيابة عنه القس كمال رشدى تحدث عن وحدتنا الوطنية والتصدي للأفكار الهدامة التي تريد النيل من بلدنا الغالية مصر وسوف نقف فى وجه أى عدوان غاشم بيدا واحدة ورجل واحد، كما أكد الأنبا أرميا رئيس المركز الثقافى القبطى بالكتدرائية المرقسية بالعباسية فى كلمته على أن مصر ستبقى أرض السلام والرخاء وأن هذا الجمع يؤكد روح الأخوة والمحبة بين مختلف أطياف الأمة، وأن يحمل العام الجديد الخير لكل المصريين، والتماسك والترابط الذي يجمع بين المصريين والتي يعطي المثل والقدوة في التسامح بين الأديان، وأن المصريين نسيج واحد وشركاء في بنيان واحد، وأن مصر ستظل بلد الأمن والأمان مشيرا إلى أن المنيا شهدت الكثير من الأحداث المؤلمة في السنوات القليلة الماضية، واستطاعت قيادتنا السياسية الحكيمة التغلب على تلك الظروف والمحن والخروج بنا من دائرتها جميعا.



بجانب ذلك أشار اللواء المحافظ أسامة القاضى أن أبناء مصر مسلمين ومسيحيين متجمعين في نسيج واحد في ألفة ومحبة دائما لأنهم أبناء وطن واحد وسيظلون بتكاتفهم وانتمائهم لوطنهم وتضحياتهم على قلب رجل واحد، داعيا المولى عز وجل أن يعيد تلك المناسبة على مصرنا الغالية بكل الخير والرخاء والتقدم والازدهار.



أعقب ذلك تكريم اللواء المحافظ، والانبا ارميا بدرع إقليم وسط الصعيد الثقافى، إلى جانب تكريم رؤساء الطوائف بشهادات تقدير، كما قدمت فرقة كورال أطفال المنيا عرض فنى تضمن من الأغانى مع المايسترو عصام الشاذلي، وتخلل الحفل فقرة للموهبة الفنان أبنوب بداوى يعقوب، بالإضافة إلي فقرة شعرية للشاعر فتحى أحمد عبد الجيد، بينما قامت فرقة الموسيقى العربية لثقافة المنيا بتقديم عرض فنى مع المايسترو أحمد الدسوقي.