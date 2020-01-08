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عالم

نائب سوري يتوقع استمرار تبادل الهجمات بين أمريكا وإيران

الأربعاء 08/يناير/2020 - 10:15 م
زاهر اليوسفي
زاهر اليوسفي
محمد عمر
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أكد زاهر اليوسفي، عضو مجلس الشعب السوري، أنه ستكون هناك ردود أخرى أقوى وأشد وقعا تستهدف الولايات المتحدة بعد هجوم الحرس الثوري الإيراني اليوم على قواعد أمريكية في العراق، مشيرا إلى أن هذه الضربات ستكون مؤثرة ولابد أن تؤدي لطرد القوات الأمريكية من المنطقة.

واعتبر "اليوسفي" في تصريحات لـ"الدستور" أن هجوم الحرس الثوري على قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق ضربة موجعة للأمريكان، متوقعا تنفيذ ضربات أخرى ضد المصالح الأمريكية في المنطقة تؤدي لطرد القوات الأمريكية من العراق والمنطقة كلها، وبدأ الانسحاب الفعلي لبعض القوات الأمريكية من الشمال السوري اليوم باتجاه الشرق.

وتعليقا على قرار الولايات المتحدة بالتراجع عن الانسحاب من العراق، أوضح اليوسفي أن هذا القرار يأتي في سياق المفهوم التجاري لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيث طالب العراق بدفع كلفة القواعد الأمريكية قبل الانسحاب لأنه يسعى وراء الأموال فقط.

وبشأن إمكانية رد الولايات المتحدة على هجوم الحرس الثوري اليوم قال "أتوقع ضربات انتقامية للأمريكان ضد كل دول محور المقاومة وليس ضد إيران فقط، لكن رد الفعل العراقي سيكون ضد أمريكا فقط لأن إيران حليف استراتيجي للعراق وليس محتلا كالأمريكان".

وأضاف: "لن يكتفي الإيرانيون إلا بكيل المزيد من الضربات الموجعة للأمريكان حتى يدركوا قيمة القادة الذين تم اغتيالهم"، في إشارة إلى اغتيال قاسم سليماني قائد قوة القدس بالحرس الثوري الإيراني وأبو مهدي المهندس نائب قوات الحشد الشعبي العراقي.

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