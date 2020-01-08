حاكم الشارقة يطلق جائزة للنقد الشعري الأدبي

أعلن الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة، إنشاء "جائزة الشارقة للنقد الشعري الأدبي"، مخصصة للدراسات المعنية بالنقد الشعري، جاء ذلك خلال مهرجان الشارقة للشعر العربي في دورته الـ "18".



وأشار حاكم الشارقة في كلمته بالمهرجان، إلى أننا نستطيع اللحاق بالركب الحضاري الذي نشاهده في البلدان الأخرى في اهتمامها بمجالات الشعر والثقافة، معربا عن سعادته في أن الشعر العربي لم يتعرض للتشويه أو الضياع، لكونه وضع في أيد أمينة ممثلة في بيوت الشعر في الوطن العربي التي سعت للنهوض بالشعر العربي وخدمة الشعراء وإبداعاتهم الأدبية، وامتدت لتشمل مختلف ضروب الثقافة.



وكان حاكم الشارقة قد تجول في أروقة دار الدكتور سلطان القاسمي للاطلاع على أبرز ما تضمه الدار من محتويات تاريخية ووثائق ومخطوطات مهمة، بالإضافة إلى قاعات الأوسمة والهدايا التذكارية التي تلقاها حاكم الشارقة من مختلف رؤساء الدول والمنظمات والجامعات العالمية، بحضور عبد الله محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة، علي إبراهيم المري، رئيس دارة الدكتور سلطان القاسمي، وعدد من المسئولين، وممثلي بيوت الشعر العربي في الوطن العربي.

