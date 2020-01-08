-
الأربعاء 08 يناير 2020 الموافق 13 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«وادا» ترفع ملف إيقاف روسيا إلى محكمة التحكيم

الأربعاء 08/يناير/2020 - 10:08 م
روسيا
روسيا
وكالات
طباعة
ترفع الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا" قضية استبعاد روسيا عن المنافسات الرياضية لأربع سنوات على خلفية التلاعب ببيانات المنشطات، إلى محكمة التحكيم الرياضية كاس في نهاية الأسبوع، بحسب ما ذكر مصدر في الوكالة لفرانس برس الاربعاء.

وستبقي أعلى محكمة رياضية في العالم التي تتخذ من مدينة لوزان السويسرية مقرًا لها على إيقاف روسيا المفروض الشهر الماضي، أو الاقتناع من الطرف الروسي المعترض على القرار.

كما ناقشت اللجنة التنفيذية للجنة الاولمبية الدولية، الأربعاء، في لوزان ملف الايقاف الروسي، وقال المتحدث باسمها مارك ادامز لفرانس برس: "بطبيعة الحال ننتظر القرار (من كاس) قبل البدء بالنظر في التفاصيل".

كانت وادا أقرت في التاسع من ديسمبر الماضي، إيقاف روسيا أربعة أعوام عن المشاركة في المسابقات الرياضية الدولية، في خطوة اعتبرتها موسكو "مأساة" سببها "هستيريا" مناهضة لها. وأعلنت الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات "روسادا" أنها أرسلت خطابا رسميا الى "وادا" تحتج فيه على عقوبة الاستبعاد.

لكن المدير العام لـ"روسادا" يوري جانوس، كان قد أقر بدور سلطات بلاده في قضية التنشط الممنهج التي أثارت فضيحة كبرى منذ أعوام، وطالب الرئيس فلاديمير بوتين، بشن معركة بدون هوادة ضد المسؤولين عن الغش والمتورطين فيه، في موقف يناقض ما اعتبره الكرملين عقوبات ذات دوافع سياسية.

وبرر جانوس موقفه بالتأكيد ان تحدي قرارات "وادا" سيكون "غير فعال وغير ضروري".

وصادقت اللجنة التنفيذية لـ"وادا" بإجماع أعضائها الـ12 خلال اجتماع في مدينة لوزان السويسرية، على توصية من لجنة مراجعة الامتثال التابعة لها، طلبت فيها إيقاف روسيا أربعة أعوام عن المشاركة في المسابقات بما يشمل أولمبياد طوكيو 2020 الصيفي، وأولمبياد بكين 2022 الشتوي.

وبشأن مونديال كرة القدم في قطر عام 2022، أشار مسئولو "وادا" الى أن روسيا مؤهلة للمشاركة في التصفيات، من دون أن يحسموا مصير مشاركتها في النهائيات بحال تأهلها إليها، داعين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الى التقدم باقتراحات في هذا الشأن.

وتشمل العقوبة عدم رفع العلم الروسي وعزف النشيد الوطني خلال الألعاب الأولمبية والمسابقات الرياضية الدولية، مع فتح المجال أمام إمكانية مشاركة الرياضيين الروس الذين أثبتوا "نظافتهم"، وذلك تحت راية محايدة، كما جرى خلال أولمبياد 2018 الشتوي في بيونج تشانج.

وتم فرض حظر على الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات "روسادا" منذ قرابة ثلاثة أعوام بعد تكشف فصول برنامج تنشط ممنهج انخرطت فيه مختلف أجهزة الدولة الروسية بين العامين 2011 و2015.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 39 دقيقة

احتجاز 20 صيادًا من دمياط في اليمن

منذ يوم

عمدة نجريج يكشف سبب غياب صلاح عن جائزة أفضل لاعب

منذ أقل من ساعتين

«الأم جابت لي شاي».. اللحظات الأخيرة في حياة أسرة مذبحة كفر الدوار

منذ حوالي 21 ساعة

الرد الأمريكى.. 6 طائرات حربية تنطلق فى اتجاه إيران

الصور

image description

الألعاب النارية تضيء سماء الغردقة (صور)

image description

محافظ الأقصر يشارك في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد (صور)

image description

احتفالات أسوان بعيد الميلاد المجيد بحضور قيادات المحافظة

image description

محمد رمضان يصل إلى الغردقة لحضور حفل «كاف»

image description

صور العرض الأول لفيلم بنات ثانوي بحضور المشاهير

الأكثر قراءة

سر الحكم بإعدام أم كلثوم.. أصدرته هذه الدولة ولم ينفذ

سقوط صاروخين قرب السفارة الأمريكية بالعراق

«غير مرغوب فيه».. سر إلغاء فقرة محمد رمضان بحفل الكاف

ترامب يتوعد إيران ويكشف سر عدم وقوع ضحايا في «هجوم عين الأسد»

أيام زمان

لهذه الأسباب.. قاطع المثقفون عبد الرحمن الأبنودي مرتين

سر الحكم بإعدام أم كلثوم.. أصدرته هذه الدولة ولم ينفذ

أسرار أول فيلم بورنو في التاريخ: «هتلر كان ملهمه» (صور)

حكاية أول فيلم ديني في تاريخ السينما المصرية

نجم الساعة

لهذه الأسباب.. قاطع المثقفون عبد الرحمن الأبنودي مرتين

الصحة

6 نصائح لتربية الأطفال كأمراء بريطانيا

8 مأكولات صحية لخفض السكر فى الدم

مرض خطير وراء العديد من حالات الانتحار

احذر.. التوتر النفسي يهدد سلامة الرؤية

الرئيس نيوز

القابضة للكهرباء تطلب موظفين للعمل بنظام النقل والإعارة.. التفاصيل

استهداف السفارة الأمريكية في بغداد بصواريخ كاتيوشا

تركيا تعلن مقتل 4 من جنودها في تفجير شمالي سورية

تعيين محمد أبوالعينين نائبا لرئيس حزب مستقبل وطن للمجالس النيابية

منوعات

الإمارات تكشف أداة جديدة لتحديد هوية القاتل الحقيقي

خبراء يحللون سم الأفاعي

باحثون ينجحون في فك الشفرة الجينية لسم الأفاعي

قرية نمساوية تستنجد لخفض أعداد السياح القادمين إليها

كشكول

"دراسات دمنهور" بلا غش فى اليوم الرابع من الامتحانات

رئيس القليوبية الأزهرية يتابع امتحانات النقل من معاهد الخانكة

4 محظورات في لجان الثاني الثانوي.. تعرف عليهم

عميد دار علوم القاهرة: قيادات الإخوان رسمت صورة ذهنية سيئة عن الكلية

إسلام سياسي

وزير الأوقاف: لن نسمح بعودة المنابر إلى عهدها السابق - حوار

تغريدة "خطيبي مجند وهيترحل لليبيا".. أكذوبة جديدة للجان الإخوان الإلكترونية

اليوم.. اجتماع وزاري لـ5 دول لبحث الأزمة الليبية في القاهرة

صوفية سوهاج تهنئ أقباط الصعيد بعيد الميلاد المجيد – صور

مقالات الرأي
خالد عكاشة
فى المشهد التالى للصواريخ الإيرانية
حسين عثمان
إعلان موقف
صفوت البياضي
الفرق بين الحرية والفوضى
أحمد بهاء الدين شعبان
من «غزوة ليبيا» إلى اغتيال سليمانى
المزيد

الثقافة

«إثارة الشائعات ونشر الفوضى».. محاضرة بثقافة السويس

«المحبة والسلام» احتفالية بثقافة المنيا (صور)

«جلسات عرفية» بشعبة المبدعين لمواجهة الطلاق

«تلقي الخطاب الديني».. كتاب جديد لأسماء فريد

صفحتنا ع الفيس بوك