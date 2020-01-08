منفذ «مذبحة كفر الدوار»: الأطفال رجونى «ما تقتلناش»

قال «شريف. أ»، المتهم بقتل ٧ من أسرة واحدة، فى عزبة «الشيخ على» التابعة لمدينة كفر الدوار بالبحيرة، إنه لم يقصد ارتكاب الجريمة، وكان ينوى فقط سرقة الماشية لبيعها فى محل الجزارة الخاص به من أجل تجاوز ضائقة مالية يمر بها.

وأضاف المتهم، فى اعترافاته أمام نيابة شمال دمنهور، برئاسة المستشار محمد السعيد عمر، إنه قرر سرقة مواشى المجنى عليه «حسنى»، واتجه إلى منزله، فى الرابعة فجرًا، وطلب منه الاحتماء فى المنزل بداعى أن الشرطة تلاحقه فى قضية تموين، وبالفعل اختبأ بمعرفتهم فى غرفة ملحقة بالحظيرة، وجاءت له والدة الضحية بكوب شاى، وقالت له: «متخافش»، وانصرفت.

وتابع: «مع أول فرصة حاولت سرقة ماشية من الحظيرة، لكن المجنى عليه شاهدنى فباغتته بسكين أحمله، ثم دفعته فوقع على رأسه وصرخ، فخرجت والدته وأمسكتنى من ظهرى، فضربتها بالسكين فى رأسها فسقطت، وسط اندلاع حريق فى القش بسبب سيجارة مشتعلة».

خرجت زوجة المجنى عليه بعد سماعها الصوت، وضربت المتهم بـ«شومة» على يده التى يمسك بها السكين، فكُسِر مقبضها وأصابه فى كف اليد، لكنه وجه لها طعنة، ومع ذلك تمكنت من الهرب إلى المنزل، فعاد المتهم إلى زوجها وضربه فى صدره وبطنه مرة ثانية، ثم توجه إلى المنزل واقتحمه بعد كسر الباب.

وأشار إلى أن الزوجة كانت على الأرض بجوار السرير تتنفس بصعوبة إثر طعنته، وترجته قائلة «سيبنى أربى العيال»، فيما ناشده الأطفال بقولهم: «سيبنا يا عم شريف ما تقتلناش.. إحنا ما عملناش حاجة»، لكنه خنق الزوجة وذبح الابن الأكبر «شهاب»، وشقيقه «عبدالرحمن»، وخنق طفلًا ثالثًا.



