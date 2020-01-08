المسماري: سرت أصبحت هادئة وسيرنا قوافل إمدادات

أعلن أحمد المسماري، المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم، أن مدينة سرت أصبحت مدينة هادئة، وأن الحكومة المؤقتة عملت على تسيير قوافل إمدادات للمدينة.



وقال المسماري في وقت سابق، إن التحرير استغرق 3 ساعات وجرت من 4 محاور برية، إضافة إلى محور بحري، كما أن سلاح الجو كان مستعدًا لتقديم الدعم.



وأوضح أنَّ الجيش منذ 15 يومًا يجري «تحشيدات» ضخمة استعدادًا للعملية، كما جرى قصف قاعدة «القرضابية» لتدمير القوة العسكرية للتشكيلات المسلحة.



وأشار إلى أنَّ عملية تحرير سرت اعتمدت على عنصري السرية والمفاجأة، موضحًا، أنَّ المدينة أصبحت بؤرة للإرهابيين للهجوم على الموانئ النفطية لذا كان لا بد من تحريرها.



وشدد على أن هناك عناصر إرهابية فرت نحو الغرب، لافتا إلى أنَّ هذه العملية لا تستهدف مصراتة أو أي مدينة وإنما تهدف لتطهير سرت، داعيًا أهالي المدن لعدم السماح للإرهابيين بالدخول إليهم.



وأن الميليشيات الإرهابية في مصراتة تعد سرت خط دفاع لها وتمكن الجيش من كسره، وأنَّ القوات المسلحة لن تتقدم لمهام أخرى، لكنها جاهزة لأي عملية عسكرية، مؤكدًا أنه سيجري تقديم جميع الخدمات اللازمة للمدينة.