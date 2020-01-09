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اقتصاد

أسعار الأسماك اليوم.. و"البلطى" بـ29 جنيهًا

الخميس 09/يناير/2020 - 02:05 ص
جريدة الدستور
دعاء أبو العزم
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سجلت أسعار الأسماك، اليوم الخميس، حالة من الاستقرار في الأسواق بحسب تجار الغرف التجارية.

وتراوح سعر كيلو سمك البلطى بين 23 – 29 جنيها، وسعر فيليه البلطى بين 30 – 90 جنيها.

كما تراوح سعر سمك القراميط الشيلان بين 10 – 20 جنيها، واستقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50-180جنيها وسجلت أسعار المكرونة السويسى 50-65 جنيها.

وسجل سعر المكرونة الخليجى بين 22 – 28 جنيها، والمكرونة المجمدة بين 19 – 25 جنيها، وموسى بين 50-66 جنيها للكيلو، وسجل سمك برانيس اسكندرانى 45 – 55 جنيها.

فيما سجل سعر كيلو القشر بياض عند 55-60 جنيها، بينما استقر سعر البياض الأملس بين 50 -60 جنيها، والبياض الأملس "خليجى " بين 20 – 30 جنيها.

واستقر سعر سمك القرش بين 20 – 30 جنيها، وسمك الحدادى 10 جنيهات وسمك المرجان بين 32 – 38 جنيها، والمرجان المجمد 19 – 25 جنيها، 90 جنيها للدنيس، والمازليا 20 – 30 جنيها.

وسجل سعر سمك الشعور 20 – 30 جنيها، والوقار 40 – 70 جنيها، وسمك القاروص 40 – 80 جنيها، والموزة 32 – 38 جنيها، 7 جنيهات للباغة، والسردين 27 – 33 جنيها.

كما استقر سعر البورى بين 32- 50 جنيها للكيلو، وتراوح سعر البربون بين 29 - 50 جنيها للكيلو وسجل الدنيس 90 جنيها، وسعر الكاليمارى والسبيط بين 90- 20 جنيها.

فيما سجل سعر كيلو الكابوريا 30 – 140 جنيها، واستقرت أسعار الجمبرى بجميع أحجامه بين 85- 450 جنيها.

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