«الاستعلامات»: اهتمام إعلامي بريطاني بالآثار والسياحة المصرية

شهدت مصر في الآونة الأخيرة اهتماما متزايدا من جانب وسائل الإعلام البريطانية بالاكتشافات الأثرية الجديدة خاصة في ظل تزايد الإقبال من السياح البريطانيين، في أعقاب موافقة الحكومة البريطانية على استئناف رحلاتها الجوية لمدينة شرم الشيخ، الأمر الذي ساهم في زيادة الرواج السياحي للمعالم الأثرية والسياحية في كل من القاهرة والإسكندرية وشرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان.



وزار مصر في الشهور الأخيرة أكثر من 20 شركة إنتاج إعلامي يمثلون كبريات القنوات التليفزيونية البريطانية لتصوير أفلام وثائقية وتسجيلية حول الاكتشافات الأثرية وأهم المعالم السياحية في مصر.



وفي سياق متصل، استقبل محمد إمام مدير عام المركز الصحفي للمراسلين الأجانب التابع للهيئة العامة للاستعلامات وفدا بريطانيا يمثل شركة الإنتاج البريطانية Focus Pull Lid، وأعد برنامجا تسجيليا للترويج للمعالم الأثرية والسياحية في القاهرة والجيزة والأقصر وأسوان وشرم الشيخ والغردقة لمدة 30 يوما.



واستخرج إمام للوفد البريطاني التصاريح اللازمة كافة التي تسمح بالتغطية الإعلامية وترتيب اللقاءات المطلوبة، الأمر الذي أعجبه لما توليه مصر من اهتمام لوسائل الإعلام الأجنبية، بناء على توجيهات ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.