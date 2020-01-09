أسعار الخضروات اليوم.. و«السبانخ» بـ5 جنيهات

سجلت أسعار الخضروات، اليوم الخميس، استقرارا في الأسعار بحسب تجار الغرف التجارية.



وقال حاتم النجيب،عضو شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار السبانخ سجلت سعر بين 4-5 جنيهات، بينما تراوحت أسعار الكرنب بجميع أصنافه بين 2 – 5 جنيهات.



وسجل سعر اللفت 1- 1.5 جنيها، والبنجر تراوح سعره بين 2- 4 جنيهات، فى حين تراوح سعر القثاء بين 2- 3 جنيهات.



وشهدت الطماطم استقرارا بين 2 –5 جنيهات، وأن أسعار البطاطس تتراوح بين 3- 5 جنيهات، وأسعار الفاصوليا لتتراوح بين 4-7 جنيهات، وسعر كيلو البصل 2.5 - 5 جنيهات.



فيما سجلت أسعار الباذنجان البلدى بين 2-3 جنيهات، والباذنجان الرومى سعر الكيلو ما بين 2-3 جنيهات، بينما تراوح سعر الكوسة 5-8 جنيهات للكيلو، والخيار ما بين 3 – 6 جنيهات للكيلو، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، والثوم بين 7-11 جنيها، والملوخية بين 4-5 جنيهات، البسلة من 14-20 جنيها.