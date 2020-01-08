خاص| فيديو.. وزير الأوقاف: الحياد مع قضايا الوطن "خيانة"

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن واجب الوقت أن نقف صفًا واحدًا وعلى قلب رجل واحد خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي وقواتنا المسلحة وشرطتنا ودولتنا الوطنية وسائر مؤسسات الدولة، وهو ما ندين به لله عز وجل تدينا ووطنية.



وأضاف وزير الأوقاف، خلال حواره مع "الدستور"، " أن الحياد مع قضايا الوطن خيانة فتميزوا أيها الناس، وأننا واثقين ومطمئنين غاية الاطمئنان في حسن تقديرهم للأمور، سائلين الله عز وجل لنا ولهم ولوطننا العزيز الحفظ والرعاية والعون والسداد والتوفيق في الأمر كله".

