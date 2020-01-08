الناتو: ترامب طلب من الحلف تكثيف مشاركته في الشرق الأوسط

أعلن الناتو، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طلب رسميا من حلف شمال الأطلسي تكثيف مشاركته في أحداث الشرق الأوسط.



وأعلن ترامب في وقت سابق اليوم، أنه لم يصب أي أمريكي في هجوم النظام الإيراني، وكل جنودنا بخير.



وتعرَّضت قاعدة «عين الأسد» العسكرية في محافظة الأنبار غربي العراق، والتي تضم غالبية القوات الأمريكية المتمركزة في البلاد، لهجوم صاروخي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.



وقالت إيران: إنَّها شنت هجمات صاروخية على قوات الولايات المتحدة في العراق؛ ردًا على ضربة جوية أمريكية أسفرت عن مقتل قاسم سليماني قائد «فيلق القدس» التابع للحرس الثوري الإيراني.



وحذر الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة من أن أي رد من جانبها على الهجمات الصاروخية، سيقابل بمزيد من الدمار والألم.



وأضاف الحرس الثوري، في بيان، أنه يتم التحضير لمزيد من الرد على مقتل الجنرال قاسم سليماني في العراق، الجمعة الماضي، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.