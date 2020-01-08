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عالم

مصر تعزي أوكرانيا فى ضحايا الطائرة المنكوبة

الأربعاء 08/يناير/2020 - 09:20 م
سقوط طائرة ركاب أوكرانية
سقوط طائرة ركاب أوكرانية
وسام عطية
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أعربت وزارة الخارجية، عن تعازيها في ضحايا حادث سقوط طائرة ركاب أوكرانية بعد إقلاعها من مطار طهران الدولي.

ونشرت الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بيانًا جاء نصه: "أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، عن خالص التعازي والمواساة في ضحايا حادث سقوط طائرة ركاب أوكرانية بعد إقلاعها من مطار طهران الدولي، ما أسفر عن وفاة 176 شخصًا".

وأكد البيان وقوف مصر حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب أوكرانيا الصديقة في ذلك الموقف.

وأفاد رئيس منظمة الطوارئ الإيرانية، بيرحسين كوليوند، بأنَّ الطائرة المنكوبة كانت تقل 179 شخصًا، عدد الركاب والطاقم، منهم 147 إيرانيًا فيما البقية وعددهم 32 فهم أجانب.

وقال رئيس الهلال الأحمر الإيراني إنّه «حتمًا هناك استحالة بأن يكون هناك ناجون»، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الطلبة (إيسنا) شبه الرسمية.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) أنَّ الكارثة الجوية أسفرت عن مقتل كل الركاب.

ونقلت وكالة «رويترز» عن وكالة «فارس» أنَّ الطائرة وهي من طراز «بوينج 737» سقطت بعيد إقلاعها من مطار «الخميني» في طهران بسبب «مشكلات فنية».

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