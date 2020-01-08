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عالم

رئيسا وزراء السويد وفنلندا يدينان الضربات الإيرانية بالعراق

الأربعاء 08/يناير/2020 - 09:19 م
ستيفان لوفين
ستيفان لوفين
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أدان رئيسا وزراء السويد، ستيفان لوفين، وفنلندا، سانا مارين، الضربات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت قواعد عسكرية بالعراق تستخدمها القوات الأمريكية.

وقال رئيس الوزراء السويدي لوفين - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الفنلندية سانا مارين عقد بالعاصمة السويدية ستوكهولم أوردته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم، إن إقامة حوار ووقف تصعيد الموقف" أمران ضروريان، مؤكدا "نحن في حاجة إلى إدانة جميع الهجمات المستهدفة لقوات حفظ السلام حتى يكون ذلك أمرًا مهمًا بالنسبة لنا".

فيما حثت رئيسة وزراء فنلندا، سانا مارين، التي كانت في زيارة إلى السويد، على ضرورة وقف التصعيد، قائلة:"نحن في حاجة إلى التوصل إلى سبل من أجل الحوار، ونحتاج إلى طريقة من أجل التقدم السلمي من الآن فصاعدًا، كما نحتاج إلى النظر قدمًا إلى المستقبل".

وأوضحت مارين، "أن الوضع صعب للغاية، وأعتقد أن فنلندا والسويد تحاولان أيضًا إيجاد طريقة سويًا لبناء حوار مع الاتحاد الأوروبي بالكامل".

وكانت إيران قد شنت، في الساعات الأولى من صباح اليوم، هجمات صاروخية على القوات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق، ردا على مقتل القائد الإيراني قاسم سليماني على يد القوات الأمريكية.

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