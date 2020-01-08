انطلاق الدورة الخامسة لـ«قمة مصر للأفضل».. 5 فبراير

تنطلق الدورة الخامسة لـ«قمة مصر للأفضل» التي تنظمها مجلة أموال الغد الاقتصادية المتخصصة، 5 فبراير المقبل، لتكريم أفضل الشركات أداءً في السوق المصرية وكبارالشخصيات الاقتصادية المحققين لنجاحات استثنائية خلال عام 2019، وأبرز السيدات المؤثرات في مؤسسات الأعمال تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.



وترتكز فعاليات القمة التى تشهد مشاركة العديد من الوزراء وأكثر من 700 قيادة تنفيذية لكبريات المؤسسات الاقتصادية والمالية، على إجراء حوار مجتمعي شامل حول تحفيز الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية، ودفع حركة التنمية والتجارة، وتعزيز التكامل بين القطاع الخاص والحكومة، لتأسيس اقتصاد حديث قائم على الابتكار وإدراك المردود الإيجابي للمؤسسات الاقتصادية الناجحة في مصر والقيادات النسائية الرائدة التى تتوافق مع رؤية ونهج القيادة السياسية للدولة في إحداث حراك تنموي شامل.



وتضم قائمة المكرمين فئات رئيسية، تشمل أفضل 100 شركة في السوق المصرية والمقيدة في البورصة، وأبرز 50 سيدة تأثيرا في الاقتصاد المصري، والمتفوقين من رواد الأعمال، والمبدعين من ذوي الاحتياجات الخاصة، والمؤسسات الأفضل في مجال المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة، وتحرص مجلة "أموال الغد" سنويا على إجراء بحوث وتصنيفات دقيقة لصدور قوائمها في إطار حرصها على الحياد والشفافية، واتباع المناهج العلمية التي تعتمدها بالتعاون مع مؤسسات بحثية ومالية رائدة.



وأجرت مجلة أموال الغد تصنيف الشركات الأفضل بالتعاون مع شركة شعاع للأوراق المالية مصر التابعة لشعاع كابيتال، معتمدة في تصنيفها لأقوى الشركات فى مصر على دراسة عميقة لأكبر وأهم الشركات المدرجة في البورصة المصرية، عبر سبعة مقاييس أساسية متضمنًا القيمة السوقية للشركة والعائد الإجمالى وتطور الإيرادات والأرباح، وتشهد القائمة تنوعا في التوزيع القطاعي، حيث تضم القطاع المالي والمصرفي، والصناعة والتجارة والنقل والطاقة والمواد الخام والقطاع العقاري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وتستهدف القمة سنويا عبر تبادل الآراء والخبرات ومناقشة آليات الاقتصاد الحديث والأسواق الصاعدة، حدوث مزيد من التصاعد بعد انعقادها للطروحات في البورصة المصرية باعتبارها المقياس الحقيقي والرئيسي لنشاط الشركات، بما تمنحه من قوة على مستوى التصنيفات والتقييمات الاستثمارية وتعزيز قيم العلامات التجارية للشركات المقيدة.



وتسلط فعاليات القمة الضوء على دور المرأة المصرية في الاقتصاد والحياة العامة، وما حققته من إنجازات خلال العام الماضي بتعاون وثيق مع منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرا، بمشاركة موسعة من مسئولي وقيادات الدولة وممثلي المنظمات الدولية بهدف طرح وصياغة رؤى شاملة للقوى النسائية المصرية أمام مجتمعات الأعمال والحكومة في ظل توقيت تحتاج فيه الدولة المصرية إلى جميع الأفكار والمقترحات لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.



وتكمل الدورة الحالية للقمة النجاحات والإنجازات التي حققتها الدورات السابقة من اكتشاف العديد من القيادات النسائية وإلقاء الضوء عليها، إضافة إلى المساهمة في إجراء ترابط وتواصل بين الأجيال المختلفة من القيادات النسائية، حيث شهدت القمة السنوات السابقة تكريم أكثر من 200 سيدة تكنوقراط يمثلن قيادات للعديد من المؤسسات الكبري في قطاعات متنوعة ضمت وزيرات في الحكومة ورؤساء مؤسسات في القطاعات المالية والمصرفية والاقتصادية، إلى جانب أصحاب مبادرات مجتمعية فاعلة في المجتمع.



من جانبها، قالت دينا عبدالفتاح رئيس قمة مصر للأفضل، إن القمة تعمل وفق رؤية مؤسسية تستهدف المساهمة في تعزيز مكانة الاقتصاد المصري والدور الحيوي للمرأة المصرية "التكنوقراط"، على المستويين الإقليمي والدولي، وهو ما يتوافق مع رؤية مصر 2030 نحو رفع مستوى الاقتصاد المصري ومؤسساته الحيوية، وأيضا دعم وتمكين مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية المستدامة بالدولة المصرية، ودعم تواجدها في مراكز صنع القرار بالقطاعين العام والخاص.



وأشارت إلى أن القمة تستهدف بالتعاون مع منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرا، إحداث نقلة نوعية في التصنيف الخاص بالمرأة المصرية على المستوي العالمي وزيادة تمثيلها في المحافل الدولية باعتبارها إحدى القوى الفاعلة في المجتمع المصري والإفريقي بشكل عام، خاصة مع تحركاتها الأخيرة الناجحة في ملف التسويق للمرأة المصرية الإفريقية وتبنيها العديد من المبادرات الفاعلة التي شهدت رعاية ودعما من القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي في ظل دعمه المطلق للمرأة المصرية.



وأكدت عبدالفتاح أن معايير اختيار الخمسين سيدة تخضع إلى لجنة نوعية تضم قيادات شركات وخبراء في الاستدامة من مجموعة واسعة من القطاعات، ويشترط أن تفي السيدة المرشحة لقائمة الخمسين بأحد أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة "SDG"، ومدى نفاذها في تحقيق رؤية مصر 2030.



وضمت الدورة السابقة للقمة لفيفا رفيعا من الوزراء منهم هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي "سابقا"، والدكتور هشام عرفات وزير النقل "سابقا"، والسيد القصير وزير الزراعة الحالي والرئيس السابق للبنك الزارعي المصري، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة الحالي ورئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



تعد «قمة مصر للأفضل»، إحدى أبرز الفعاليات الكبرى التي تحتفي سنويًا بالناجحين في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وانطلقت أولى فعالياتها في 2015 وتنعقد سنويًا تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وتشهد مشاركة لفيف من الوزراء والمسئولين والقيادات التنفيذية لكبريات المؤسسات العاملة في مصر.