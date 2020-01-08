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حوادث

احتجاز 20 صيادًا من دمياط في اليمن

الأربعاء 08/يناير/2020 - 09:18 م
20 صيادًا من دمياط
20 صيادًا من دمياط في اليمن
حسام فهمي
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قال حمدى الغرباوي، نقيب الصيادين، إن هناك مراكب محتجزة باليمن على متنها صيادون من أبناء عزبة البرج، حيث تم تحرير قضايا ضد أصحابها، فيما تم حبس طاقميها حتى تحديد جلسة لمحاكمتهم في اليمن.

أضاف الغرباوي أن القوات الموالية للحوثيين احتجزت مركبين بعد أن جنحتا ودخلتا المياه الإقليمية اليمنية، مؤكدًا أن المركبين هي "وان تو" و"المصطفى الهادى" وتحمل تصاريح عمل من السويس وغادرت ميناء برانيس بالبحر الأحمر مطلع الشهر الماضى.

وناشد نقيب الصيادين وزارة الخارجية بالتدخل الفوري للحكومة اليمنية للإفراج عن طاقمي المركبين  المقبوض عليهم بعد عرضهم على النيابة بمحافظة الحديدية التى أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات لحين تحديد جلسة لمحاكمتهم، وبيّن أن الصيادين المحتجزين يقدر عددهم بنحو 20 صيادًا بينهم 10 من عزبة البرج، وآخرون من مدينة الروضة.

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