«هاري وميجان» يتخليان عن موقعهما بالأسرة الملكية البريطانية

أعلن الأمير هاري، وزوجته ميجان، تخليهما عن واجباتهما كعضوين بارزين بالأسرة الملكية البريطانية.



ونشرت زوجة ميجان، دوق ودوقة ساسكس، بيان عبر موقع «إنستجرام»، اليوم الأربعاء: «بعد عدة أشهر من التفكير والمناقشات الداخلية، اخترنا إجراء انتقال هذا العام في بالقيام بالدور التدريجي جديد داخل هذه المملكة، وعزمنا على التراجع كعضوين بارزين بالأسرة الملكية والعمل من أجل أن نصبح مستقلين ماليًا».



وقالت إنهم سيقدمون الدعم الكامل لملكة بريطانيا باستمرار، والتي كانت تعمل على تشجيعهم خلال السنوات القليلة الماضية، ونشعر بأننا على استعداد لإجراء هذا التعديل.



وأكدت ميجان، أنهم يخططون الآن لتحقيق توازن بين وقتهم بالمملكة المتحدة وأمريكا الشمالية، ومواصلة احترام واجبهم اتجاه الملكة والكومنولث ورعايتها.



واختتمت أن هذا يؤدي إلى توازن في علاقتهما بالعادات والتقاليد بالمملكة المتحدة، وفي نفس الوقت يزيد من وقتهما لرعاية طفلهما والتركيز في المرحلة المقبلة على ما أطلقت عليه بالكيان الجديد بالأعمال الخيرية.



وطالبت الجميع بأنها ستوفيهم بالتفاصيل تباعا في الوقت المناسب؛ لتراجعهم عن عضويتهم بالأسرة الملكية في الوقت المناسب.