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محافظ البحر الأحمر: ننتظر فعاليات جديدة خلال الفترة المقبلة

الأربعاء 08/يناير/2020 - 09:07 م
عمرو حنفي
عمرو حنفي
سناء إسماعيل
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قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إنه كان هناك تنسيق على مستوى عال جدًا ما بين المحافظة ورجل الأعمال كامل أبوعلي، من أجل حفل اختيار الأفضل بإفريقيا لعام 2019، وكان دورنا تنظيميًا لتقديم صورة جيدة للبلد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه تلقى ردود أفعال رائعة ومن الخارج أيضًا ولم يكن يتوقع هذا النجاح أو أن نصل لهذا المستوى الرائع.

وتابع: أن الموسم جيد مقارنة بين هذا العام والعام الماضي وأن سكان محافظة البحر الأحمر، محبين لاستقبال السياح ولديهم تجربة جيدة لهذا الموضوع، مؤكدًا أن محافظة البحر الأحمر واعدة جدًا للسياحة ولدينا فعاليات كثيرة خلال الفترة المقبلة.

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