الأوبرا تنظم حفلًا لفرقة الانشاد الديني بالإسكندرية

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، غدا الخميس، حفلا لفرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو عمر فرحات، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.



يتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة من أشهر الأناشيد والابتهالات الدينية، التي وضع ألحانها كبار الملحنين وكتبها كبار الشعراء منها لا اله إلا الله محمد رسول الله، كن مع الله، سلامي علي طيبة، سلم لي ع الهادي، حب الرسول، يا رب صلي، صوتك يا بلال، السلام عليك، أسماء الله الحسني، أول ما نبتدي القول، اتعلمي يا دنيا، حيوا ربيب العلا، إله الكون، رقت عيناي، روح الوجود.



يشارك في الحفل نجوم الفرقة أشرف زيدان، طه حسين، محمد عبدالتواب، فارس عبدالعال، حاتم زايد، محمد عبدالحميد، حسام صقر، ولاء رميح.



تجدر الإشارة إلى أن فرقة الإنشاد الديني أسسها الموسيقار الراحل عبدالحليم نويره عام ١٩٧٢، بهدف الحفاظ على التراث الغنائي الديني من الاندثار، وتقديمه للجمهور في شكل عصري متطور.