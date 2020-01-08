إحياء جمال حمدان.. أسرار جديدة عن المفكر الأعظم بعد اختياره شخصية معرض الكتاب

ظاهرة لا تحتاج إلى تقديم أو توصيف أو تعريف، فيكفى أن تذكر اسمه فقط لتجد نفسك أمام مفكر استطاع بقلمه وعقله أن يجعل لعلم الجغرافيا قلبًا ووزنًا، ولِمَ لا؟ وهو صاحب موهبة ورؤية توازيان فى ثقلهما الهرم الأكبر؟ لكن رغم كل هذا لم ينل الدكتور جمال حمدان جزاء ما يستحق، ولا ما يوازى عظيم ما صنع، فقد كانت حياته سرًا كبيرًا، ورحيله لغزًا أكبر. مرة أخرى يعود صاحب موسوعة «شخصية مصر» إلى الحياة من جديد بعد نحو ٢٦ عامًا من رحيله، وذلك بعدما وقع عليه الاختيار ليكون شخصية الدورة الـ٥١ من معرض القاهرة الدولى للكتاب، المقرر انطلاقه فى ٢٢ يناير الجارى. وفى زيارة جديدة لمعرفة الوجه الإنسانى الآخر للدكتور العلامة، التقت «الدستور» ابن شقيقه الأكبر وائل حمدان، الذى اقترب كثيرًا منه فى آخر سنوات حياته، ليكشف فى السطور التالية عن العديد من الكواليس التى عاشها وعايشها مع المفكر الكبير.



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قبل أن يبدأ حديثه طلبت منه أن يُعرف نفسه فقال: «اسمى وائل محمد محمود حمدان، والدى هو الشقيق الأكبر للدكتور جمال حمدان، ذلك الرجل الذى ارتبطت به فى أخريات سنوات حياته، وأحطت خلالها بتفاصيل وكواليس لم يُحط غيرى بها خبرًا، ويتاح لى اكتشاف الوجه الإنسانى الآخر لهرم الجغرافيا الأشهر».

وبدأ حديثه عن عمه المفكر الكبير قائلًا: «لا أدرى فى حالة عمى الدكتور جمال حمدان هل كان الزمن سخيًا أم بخيلًا؟، فقد منحه عمرًا فوق عمره، بعدما صار اسمه وكتبه مضربًا للأمثال، وسيرته حاضرة على الدوام، ونال الشهرة التى تليق بمكانته وقامته بعد رحيله». وأضاف: «منذ لحظة ميلاده والقدر لم يكن نصيره، فقد اختار جدى له اسم (جلال)، على اعتبار أن لديه ابنًا آخر يُدعى (جمال الدين)، لكن موظف الصحة أخطأ فى كتابة الاسم، وبعدها بفترة تم اكتشاف هذا الخطأ، فتم اعتماد الموضوع وبقى الحال كما هو عليه». وتابع: «جدى صالح حمدان كان مدرسًا للغة العربية، وتنقل كثيرًا داخل وخارج مصر بحكم مهنته، حتى استقر به المقام لفترة فى مدينة طنطا، وهناك عاش ابنه جمال الجزء المبكر من طفولته، واستمر ذلك فترة من الزمن قبل أن ينتقل لاحقًا إلى القاهرة، حيث استقر فى حى شبرا، ذلك المكان الذى ظل صاحب (شخصية مصر) يحمل له مودة ومحبة خاصة طيلة حياته، فهناك نشأ وتكونت ملامح شخصيته الفريدة».

علامات النبوغ المبكر كانت حاضرة بقوة فى حياة جمال حمدان منذ صغره، ففى تلك الفترة المبكرة نشأ محبًا للأدب والثقافة، وكان عاشقًا للموسيقى متيمًا بسماع موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، وفى الوقت ذاته كان شغوفًا بقراءة الشعر، وهى حالة ورثها عن أبيه.

يقول ابن شقيقه عن ذلك: «جدى كان حافظًا معظم أبيات الشعر العربى، ولديه نصوص كتبها بنفسه، ولهذا عندما احتل جمال المركز السادس فى المرحلة الثانوية على مستوى القطر المصرى لم يكن ذلك مستغربًا، فكل العوامل التى تفاعلت مع بعضها كانت تُبشر بذلك، والأجمل أن ذلك حدث فى وقت وتوقيت كان يحتل التعليم المصرى مكانة وقيمة كبيرة على الأصعدة كافة».

بعد ذلك التحق بكلية الآداب جامعة القاهرة، وهناك بدأت أولى درجات ارتباطه وعشقه لعلم الجغرافيا، ويعتقد ابن شقيقه بأن «جينات الوراثة» لعبت دورًا مؤثرًا فى تفضيله دراسته عن غيرها، فمثلما ورث حب الشعر من والده، وورث منه عشق فن الرسم، فقد كانت لديه موهبة خاصة فى ذلك، عبرت عنها تلك الرسومات التى ضمتها دفتا الكتب التى أصدرها. وأضاف: «أذكر أنه، فى إحدى الجلسات الخاصة التى جمعتنى به، أننى وجدته يرسم الخرائط بصورة لا تكاد تفرق بينها ونظيرتها الأصلية، هكذا كان دومًا سابقًا ومتفردًا فى كل لمحة وخطوة من تفاصيل حياته».

بعد تخرجه فى الكلية بسنوات بدأت ملامح مشروعه فى الكشف عن معالمها، حيث سافر إلى بريطانيا لاستكمال دراسته هناك، وبالفعل حصل على درجة الدكتوراه من جامعة «ريدنج»، ثم عاد إلى مصر، رافضًا كل المغريات التى كانت تدفعه للبقاء هناك.

ففى تلك البلاد نشبت بينه وبين إحدى السيدات قصة حب ملتهبة، فحاولت بشتى الطرق إقناعه بالبقاء هناك، لكنه أجاب بالرفض القاطع، وفى جوهر ذلك الرفض يظهر الملمح الأهم فى التركيبة الأهم لشخصية «حمدان»، ألا وهى الكرامة التى كانت المحفز لكل القرارات التى اتخذها فى حياته سواء فى لحظات السلام أو أوقات الصدام، وفق ابن شقيقه.

ويتذكر فى هذا الصدد أن عمه سافر إلى الخرطوم فى انتداب وظيفى، وعقب انتهاء مهمته عاد إلى جامعة القاهرة، ففوجئ بتعيين أحد الأشخاص لرئاسة قسم الجغرافيا، فاعترض وأبدى امتعاضه وضيقه مما حدث، لإيمانه بأنه الأحق بهذا المنصب من غيره. دفعه ما حدث إلى تقديم استقالته لكن تم رفضها، وعلى الرغم من محاولات الصلح معه لم تقبل كرامته إلا الصحيح، لهذا اعتكف فى منزله، وبقى على ذمة الجامعة اسمًا لا جسدًا.

فى سنوات الاعتكاف تفرغ للقراءة والكتابة، فكانت هذه الفترة ليست بعزلة أو اعتزالًا مثلما يقول ويروج البعض، فقد انكفأ على أبحاثه ودراسته، وأنتج كتابًا سماه «شخصية مصر الوسيط»، الذى من رحمه خرجت ملحمته الكبرى موسوعة «شخصية مصر»، بجانب مؤلفاته الأخرى.

ويتذكر كذلك أنه رآه أكثر من مرة وهو يسير على كوبرى الجلاء القريب من منزله بمفرده، بالإضافة إلى انتظامه فى زيارة والديه بحدائق القبة، كما أنه فى السنوات الأربع الأخيرة من عمره كانت العائلة بأكملها تأتى إليه، مشيرًا إلى وجود أكلات محببة لقلبه، كان يعشق تناولها من أيدى شقيقاته البنات.



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المبنى للمجهول فى حياة الدكتور جمال حمدان أكثر بكثير من المعلوم بالضرورة من سيرته، فسنوات العزلة الاختيارية التى قضاها حجبت تفاصيل ملهمة وثرية من حياة تلك الظاهرة الفريدة، لكن المؤكد أن ابن شقيقه وائل حمدان، الذى كان قريبًا منه فى فترات حياته الأخيرة، لديه حكايات كثيرة عايشها معه، دعوته ليسجلها باعتبارها وثيقة وشهادة للتاريخ.

فى الخمسينيات من القرن الماضى، استقر الدكتور جمال حمدان فى شقته بشارع «أمين الرافعى» بحى الدقى. المكان كان مجهزًا بأثاث يناسب ذوق تلك الفترة، لكن بمرور الزمن من الطبيعى أن يتعرض للتقادم بعض الشىء، لكنه ليس بذات الصورة التى روجها البعض، أو تلك التى ظهرت فى أعقاب رحيله.

هؤلاء المرجفون فى المدينة يدّعون أن جمال حمدان دخل عزلة اختيارية، لم يكن يقابل أو يلتقى إلا بناس معينة، الحقيقة تقول إنهم لم يكونوا منهم، فمن أين أتوا إذن بتفاصيل حياته من الداخل؟، فهو لم يكن من الشخصيات التى تقبل بأن تكون حياتها على المشاع لأى شخص. يقول ابن شقيقه: «فى لقائى الأول معه حين فتح لى الباب، وبالمناسبة كانت هناك طريقة معينة للطرق على الباب لا يعرفها سوى المقربين منه المداومين على زيارته، أخذتنى رهبة كبيرة، حيث وجدت أمامى شخصية أخاذة تمتلئ عينه بالبريق ولديه هيبة شديدة». وأضاف: «بمجرد أن جلسنا سويًا وجدت أمامى شخصًا لديه فراسة قوية، وقدرة على قراءة الأفكار، ومعرفة خطوط وتفاصيل من يجلس أمامه أو يتحاور معه، بجانب ذلك كانت روح الدعابة والفكاهة التى يتمتع بها ظاهرة فى أحاديثه وجلساته المتعاقبة معى».

وواصل: «فى أوقات كثيرة وبينما كنا نتبادل أطراف الحديث، أجده فى لحظة ما وقد سرح بخياله بعيدًا، عندها كنت أشعر بأن خواطر الكتابة والأفكار قد راودته، فعادة ما كان ينهض باحثًا عن أوراقه الخاصة لتدوين تلك الأفكار». بالإضافة لتلك النقطة هواياته كانت سماع الموسيقى، وأحيانًا يدندن بالغناء، فقد كان صاحب صوت جميل جدًا، كما أنه ممارس لرياضة «يوجا» بانتظام.

واستكمل: «وجدته دائمًا حريصًا على مطالعة ومتابعة كل ما يكتب فى الصحف المصرية، ليس الذى يتعلق بالسياسة فقط إنما أيضًا كل ما يمس ويقترب من الأدب والثقافة. وفى سبعينيات القرن الماضى، وحسب رواية والدى لى، أخبره بأن الكاتبين جمال الغيطانى ويوسف القعيد نواة وأداة لمشروع فكرى وأدبى جديد».

فى خواطره السياسية كان مؤمنًا بأن الزعيم الراحل جمال عبدالناصر ظاهرة فريدة ورمز وطنى، فهو كان محبًا له ومتيمًا بشخصه. وإن اختلف معه فى تفاصيل وآراء معينة، كان متفقًا معه فى معظم مشروعه، وهناك أجزاء من كتبه كانت تتم الاستعانة بها فى خطبه، وقد قال عنه إن الحدود التى حكم بها «عبدالناصر» مصر هى ذاتها التى كانت موجودة على عهد مينا موحد القطرين.

كما كان داعمًا ومحبًا لـ«السادات» فى بدايات حكمه، لكن بمجرد أن اتخذ قراره بعقد اتفاقية «كامب ديفيد» والذهاب إلى إسرائيل، تكون بينه وبين رأس النظام حاجز منيع، لدرجة دفعته لمقاطعة كل مؤسسات الدولة المصرية، حيث كان لا يدخل أى جهة حكومية، وفق ابن شقيقه.

وقال «وائل»: «هناك من زعم بأنه لم يرتبط بصداقات مع أحد، ففى البداية كان الدكتور صبحى عبدالحكيم، أستاذ الجغرافيا ورئيس مجلس الشورى المصرى، أحد أقرب الأصدقاء إليه، ثم فى مرحلة تالية كان الكاتبان الكبيران أحمد بهاء الدين ومحمد حسنين هيكل هما المقربان إليه، لكن بسبب مقال كتبه بهاء دعا فيه جامعة القاهرة إلى زيادة راتب جمال حمدان ثار وقطع علاقته به، معتبرًا ذلك يمس كرامته».

وحاول «بهاء الدين» فى أكثر من مناسبة إعادة حبل الود بينهما لكنه رفض بشكل قاطع، واعتبره تكلم باسمه فيما لم يطلب منه الحديث، خاصة أن قضية المال عند جمال حمدان تعد موضوعًا ثانويًا، ففى حياته حصد أكثر من جائزة من داخل مصر وخارجها، ودائمًا ما كان يوزع القيمة المالية لتلك الجوائز على شقيقاته البنات وأولادهن.





تعرضه لاعتداء أصدق الروايات عن سبب وفاته

يبدو أن الغموض قد اختار أن يرافق جمال حمدان فى الحياة والممات، فمثلما كانت حياته سرًا، لا تزال وفاته إلى الآن لغزًا كبيرًا، وتعددت الأقاويل بشأنها دون أن نصل فى النهاية لأمر حاسم. يصف ابن شقيقه المشاهد الأخيرة لصاحب «جغرافية المدن»، قائلًا: «عندما رحل عمى، ظهرت أمور غريبة وعجيبة أطلقت عليها الأسرة اسم (توكيل جمال حمدان)»، فكل من هب ودب أصبح يفتى فيما يعرف ولا يعرف، وهناك من نسج حكايات وغزل روايات تفوح من كل جوانبها روائح الكذب، أشهرهم كاتب وأديب نصب نفسه حتى تلك اللحظة التى أتحدث معك فيها كمتحدث رسمى فى كل ما يخص جمال حمدان». وأضاف: «يوم الوفاة ما زلت أتذكر تفاصيله جيدًا وكأنه حدث أمس، ففى حدود الخامسة مساءً تم إبلاغنا بالخبر، وقتها فزع أبى وذهب مسرعًا، وفى تمام الثامنة مساءً عاد إلى المنزل وهو يبكى بحرقة شديدة، لكنى وجدته يقول إنه حال ذهابه لقسم الدقى تم التعامل مع الموضوع بطريقة مبهمة أثارت الشكوك فى نفوسنا جميعًا».

وواصل: «بعد وقت قليل أتى شقيقه الأصغر عمى أحمد ماهر حمدان، وقال إنه لا توجد ثمة آثار لأى حروق فى جسده، ولم نعقب حينها وبدأنا فى التجهيز لمراسم الدفن، لكن منذ سنوات قليلة وقبل رحيل عمى اللواء عبدالعظيم حمدان أكد لى أنه تم اغتياله، حيث تسلل أحد الأشخاص إلى شقته واعتدى عليه بضربة فوق رأسه، أعقبها حرق الشقة، وسرقة بعض أوراقه قيل إنها كانت تخص كتابين عن اليهود يجهز لطرحهما فى الأسواق، وهى الراوية الأقرب للصدق».

وتابع: «حتى الآن ما زال لغز السائحين اللذين اتخذا الشقة التى فوقه مسكنًا لهما لم يحسم، هل كانا بالفعل مجرد ضيفين عابرين أم كانت لهما مآرب أخرى؟، بالإضافة لذلك قبل رحيله بوقت قصير كنت فى زيارته، وصحته كانت جيدة جدًا، إذن فالمؤكد أن فى وفاته أمورًا أخرى».

فى عزائه تجلت «عالمية» جمال حمدان وبرزت مكانته بصورة أكبر وأوضح، بعد أن حضرت شخصيات من كل دول العالم لتقديم واجب العزاء، إحداها كانت ممثلة لإحدى المؤسسات اليابانية التى قدمت نفسها باعتبارها تلميذة فى مدرسته. بعد رحيله بحثت الأسرة عن طريق آمن تحفظ من خلاله مكتبته وأوراقه الخاصة من الضياع، فأبرمت اتفاقًا مع مؤسسة «دار الهلال» لطبع أعماله، بجانب تسليم بعض الرسائل المتبادلة بينه وبين عدد من الأشخاص ذوى الحيثية إلى مكتبة الإسكندرية لعرضها هناك.

واختتم: «أحب أن أسجل سعادتى باختيار الدكتور جمال حمدان شخصية العام لمعرض الكتاب لعام ٢٠٢٠، وأتمنى أن يتم الاحتفاء والاحتفال به بما يليق بمكانته وقامته وإخلاصه لوطنه».





