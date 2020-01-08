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عالم

باكستان تتخذ إجراءات للحد من توتر الشرق الأوسط

الأربعاء 08/يناير/2020 - 08:30 م
عمران خان
عمران خان
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أكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم، أن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات فورية بغرض الحد من تصعيد التوتر في منطقة الشرق الأوسط.

ونقلت شبكة «ABC NEWS» الإخبارية الأمريكية عن عمران خان قوله، إن وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي سوف يتوجه إلى إيران والسعودية والولايات المتحدة من أجل عقد لقاءات مع نظرائه في الدول الثلاث لبحث التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط، غير أنه لم يحدد موعد انطلاق هذه الجولة.

وشدد عمران خان، في تدوينة على موقع «تويتر» على أن باكستان لن تكون طرفا في أي نزاع بمنطقة الشرق الأوسط.

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