الصدر: يجب تشكيل حكومة تحمي العراق خلال 15 يوما

دعا زعيم التيار الشيعي في العراق مقتدى الصدر، مساء الأربعاء، الفصائل العراقية المسلحة إلى التروي وعدم تنفيذ هجمات عسكرية، وفقا لبيان على حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة «تويتر».



وأوضح «الصدر» أن الأزمة انتهت بعد خطابات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمسؤولين الإيرانيين.



وأشار إلى أنه يجب تشكيل حكومة قادرة على حماية العراق خلال 15 يوما.



وأكد على ضرورة إنهاء الكتل السياسية «الاستهتار والعناد» من قبل المتظاهرين وإلا ضاع العراق.



وأوضح أن "الطرفين (أمريكا وإيران) اتصلا برئيس مجلس الوزراء الفقال قبل الغارة الجوية، فهل وافق على تنفيذها أم لا..؟ الله العالم".