علاقتنا مع الأسلاف وحياتنا العائلية

توضح الكاتبة "كريستال بتيكولان" في كتابها " مفاتيح السعادة العائلية" إن بناء علاقة زوجية متينة وذات جودة عالية والمحافظة عليها يتطلب كثيرًا من الطاقة والانتباه، خاصة وأن الزوجين الشابين غير معزولين في هذا العالم. فكل واحد منهما من واجبه التعامل لا فقط مع أهله بل مع أهل شريك حياته.

فالمتحابان قبل أن يكونا رجلًا وامرأة هما أيضًا ابنًا وابنه لمن انجباهما، وإن إيجاد التوازن بين هاتين الهويتين ليس بالأمر السهل ،ويبدو أنه من الصعب على الزوجين الشابين في بداية حياتهما اتخاذ أي قرار دون أن يكون هناك تأثير محسوس من قبل والديهم، والسبب في ذلك هو الوفاء غير الواعي الذي يحمله كل واحد منهما لقيم السلالة أو العائلة التي ينتمي إليها.



وفي السطور التالية نستعرض أثر الأسلاف على شكل حياتنا العائلية:

1. إذا كان الوالدان لم يرضا عن اختيار ابنهما ويزدرون شريكهكلما اتيح لهم ذلك، فإن هذا حتمًا سيخرب علاقة الزوجين الشابين.



2. لذا لا بد من انفطام الأبوين عن أبنائهم لكي يتركوا لهم حرية اختيار زوجاتهم ومهنهم وفي أن يحيوا حياتهم كرشداء ، وفي نفس الوقت على الشباب أن يطوروا استقلاليتهم عن والديهم في كافة الميادين بما فيها الميدان المالي.



3. من الملاحظ أن الآباء والأمهات الذين يرفضون الانفصال عن أبنائهم ويحافظون على هيمنة مؤذية تجاههم هم هؤلاء الذين لديهم مشاكل زوجية يرفضون مواجهتها، فإما أن يكون الواحد منهم وحيدًا بعد طلاق أو حداد وإما أن تكون علاقتهما الزوجية في حالة يرثى لها ولم يبقى للوالدين موضوع غير أبنائهما، بحيث يصبحون السبب الوحيد في تواصل العلاقة.



4. على الآباء والأمهات ألا يتعاملوا مع شريك حياة ابنهما باعتباره دخيلاً يتوجب إخراجه لأن وجود هذا الغريب البعيد إلى جانب ابنهما يولد نقصًا في الحميمية التي تربطه بهما، وفيما بعد سيصبح هؤلاء الآباء والأمهات هم الغرباء بالنسبة لأحد الزوجين وربما بالنسبة للأسرة الجديدة.



5. على الزوجين الجدد أن يسكنا بعيدًا على مسافة بضعة كيلو مترات على الأقل ومنع اوليائهم أن يكون لرأيهم وقعًا ( سلبيًا أو إيجابيًا ) على قرارهم.



6. الثنائي الشاب عليه أن يأخذ شيئًا من البعد وذلك بتحديد الاتصالات الهاتفية سواء في تواترها أو في محتواها ، فالأم لا يمكن أن تبقى مستودع أسرارنا ولم يعد لها الحق في إعطاء التوجيهات واقتحام خصوصية العلاقة الزوجية لمن انجبتهم .



7. الآباء والأمهات لا يحق لهم زيارة ابنائهم فجأة . وأحسن نسق للزيارة مرة واحدة في الأسبوع وتناول الغداء سويًا مرة كل اسبوعين، وكل واحد عليه ايجاد النسق الذي يتماشى مع ظروفه ولكن التواصل كل يوم أو يومين يعتبر زائدًا عن اللزوم.



8. إن تمتين العلاقة بين الزوجين كزوجين وكأبوين لأطفالهما سيكون في غاية الأهمية لأن أصهارهم سيعودون بقوة ليحتلوا موقعهم الجديد كجدود وربما حاولوا الحصول على سلطات داخل نظامهم العائلي بدعوى أن الزوجان الجديدان لا يعرفان شيئًا عن كيفية رعاية وليدهما وكيف يربيانه ويحدث صدام مؤكد بين مناهج التربية والرعاية مما يوقع الشبان الجدد في ضغط وحيرة وقلق مستمر.





9. للأسف ربما تؤدي كثرة المشكلات والتدخلات التي تقع في حياة الزوجين الجدد إلى رغبتهما في انهاء حياتهما الزوجية بالطلاق أو يضطرا للعيش معًا كشكل اجتماعي ولكن حياتهم تفتقد إلى الاحساس بالأمان والدفء مما سينعكس فيما بعد على نفسية صغارهم وسلوكياتهم العدوانية والأنانية كرد فعل لغياب الحب والأمان في بيوتهم.



 وهناك بعض الأشياءالتي يجب أن يراعيها الآباء والأمهات لكي يتمتعوا بوجودهم في حياة أحفادهم :



 مراعاة اللطف والدبلوماسية مع الأبوين الجدد فلايحق لهم عند معرفتهم بنبأ حمل ابنتهم أو زوجة ابنهم إلا إبداء سعادتهم بالخبر، وفي نفس الوقت يجب أن يفهمواأن الطفل القادم ليس طفلهم وهم معنيون به ولكن بدرجة ثانية ، وإذا تحدثت الأم الحامل عن الآلام التي تشعر بها فيجب طمأنتها ولكن دون التقليل مماتحس به كأن تقولوا " في زماننا .. "، فهذاكلام تافة، ولن يغفر لكم بسرعة فيما بعد.



 حالما يولد الطفل، ابتهجوا بميلاده ولكن لا تقربوا من المهد واظهروا رغبتكم في أن تحملوه بين ايديكم ولكن انتظروا إذن أمه لكم بذلك ،ولا داعي لأن تقولوا هو يشبه فلان،أو هي تشبه فلانة، ولا تتدخلوا في تسمية الطفل،أو تنادوه بطريقة توحي بتملككم له.



 امتنعوا عن توجيه أي نقد أو لوم للأبوين الشابين في الثمانية عشرة شهرًا الأولى من حياة الرضيع لأن الأبوان الشابان ما زالا لا يثقان في نفسيهما وأنتم إما ستجرحونهم أو أنكم ستحرجونهم، وعندما تكون هناك صعوبات عليكما طمأنة الأبوين الجدد وقولوالهم أنهم يبذلون أقصى ما في وسعهم، وإذا تركوا لكم الصغير المحبوب لرعايته فاحترموا تعاليمهما.



 عنما ترغبون في شراء هدايا لأحفادكم لا بد أن تطلبوا رأي والديهم قبل أن تفعلوا شيئًا الهدف من ذلك حتى يثق الوالدان الجدد بمرور السنين أنكم لا تنافسوهم لتحتكروا محبة أبنائهم وطالما اطمأن أبناؤكم لذلك فإنهم سيتركونكم عن طيب خاطر تحتلون مكانكم كجدود.



 إن الجدود يوجدون عمليًا في مكانتهم التي تليق بهم كجدود للعناية بأحفادهم شريطة احترام تعليمات أبنائهم لكنه لا يحق لهم انتقاد أساليب الأبوين الشابين أو جعل أنفسهم منقذين للأحفاد من غضبة والديهم لأن ذلك يعد تخريبًا لسلطة الوالدين.



 تذكروا دائما ان العلاقات الجيدة تقوم على 3 دعائم وهي الحنان والخدمات والاستقلالية ولكي يتمتع الآباء والأمهات بعلاقات طيبة كأجداد عليهم أن يكونوا حاضرين ولا يكونوا ثقلاء، أو بمعنى آخر " إذا عرفوا كيف يكونون منتبهين ويستمعون باحترام وتحفظ للطرفين، وإذا عرفوا كيف يسيطرون على لومهم ونقدهم واحكامهم وتوجيهاتهم فإنه بامكانهم أن ينعموا طويلًا بحضور أحفادهم الى جانبهم وأن يحصلوا على كثير من السعادة.



يجب علينا احترام الدورات الطبيعيةللحياة العائلية ويجب أن يمارس كل منا دوره فيها لأن عدم احترام هذه الدورات يعرض حياتنا العائلية للخطر فالأبوان هما الأبوان .. لا أحد منهما يعوض الآخر لأنهما يتكاملان .. ولا أحد بإمكانه أن يعوضهما .. فسواء أحسنا أم أساءا فهما الوالدان وليس غيرهما، والجدان هما الجدان لا يجب عليهما القيام بمهمة لم تعد مهمتهما فيحكمان على نفسيهما بالوحدة والعزلة، ولا يجب أن تؤدي ظروف حياتنا إلى حرمانهم من الصلات العميقة التي تربطهم بأحفادهم لأنها ضرورية وفقدانها يعرض الأحفاد والأجداد على حد سواء إلى عدم الاتزان.



