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عالم

تفاصيل الاجتماع التنسيقي الخماسي بشأن ليبيا

الأربعاء 08/يناير/2020 - 08:18 م
ليبيا
ليبيا
ألفت الكحلي
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أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن الاجتماع التنسيقي الذي ضم وزراء 5 دول، تم في إطار تشاوري ويعد فرصة لمناقشة التطورات المقلقة شرق البحر المتوسط، لافتًا إلى أنه يأتي في إطار العمل على مساعدة الليبيين منذ سنوات من أجل التوصل لتفاهم سياسي.

وتابع شكري: «لا شك لدينا في مصر أن الصراعات الإقليمية لن تجد حلا جذريا بالصراعات العسكرية ونرى أن الحلول السياسية يجب أن تتفاوض عليها قوى شرعية ولا أطراف قاعدية التوجه مثل ما هو في مناطق غرب ليبيا»، مشددًا على أن قوى العنف لم تقبل انتخابات عندما خسرت الاستحقاقات في وقت سابق.

وأشار: «نتفق أنه يتعين وقف القتال في ليبيا والحل السياسي، ونحرص على مواجهة التطرف بكل حسم، وعلى المجتمع الدولي السعى لمساعدة الليبيين للتوصل لاتفاق»، لافتًا إلى مواصلة الدعم التركي متواصل لمجموعات وميليشيات تقوها مجموعات مدرجة على قوائم الإرهاب.

وأكد شكري أن الاتفاق الذي وقعه أردوغان والسراج يعد مخالفة صارخة لاتفاق الصخيرات وقرارات مجلس الأمن فضلا عن التهديدات التركية للتدخل العسكري في ليبيا في محاولة توجيه ضربة للتوجه السياسي.

وأضاف: "مجتمعون على استعادة عملية برلين لكامل فرص تطبيقها، من خلال إرادة لا تتزعزع عبر عملية ليبية ليبية وفق خطة المبعوث الأممي الذي نعمل على دعم جهوده مع كل الأطراف ودول الجوار".

وأوضح أن الاجتماع أسفر عن بيان مشترك اعتمد من قبل مصر وفرنسا وقبرص واليونان وإيطاليا.

وأكد شكري أن مصر لطالما طالبت بضرورة الحل بعيدًا عن الحل المسلح، ومصر بذلت جهود كبيرة لتقريب وجهات النظر.

ولفت، خلال مؤتمر صحفي مشترك، إلى أن الصراع القائم له تداعيات على كل الأشقاء في ليبيا، ونأمل الانخراط الكامل في المسار السياسي ونعول في ذلك على مسار برلين لوضع خطة تدفع الليبيين للاتفاق السياسي ويعالج أوجه الخلل السياسي ويتناول القضية من منظور شامل فالأمر غير مرتبط فقط بوقف إطلاق النار، وإنما تمثيل المجلس الرئاسي لكافة الأطراف في ليبيا - فالمجلس المكون من 9 أفراد لم يبقى منه سوى السراج - والتوزيع العادل للثروات وإنهاء الصراع العسكري واللجوء إلى الحوار الليبي الليبي وهو ما تدعو إليه دول الجوار.

وشدد شكري على أن أي حل جزئي لن يأتي بثمار ولن يتحقق النتائج المرجوة للأوضاع التى ظلت الست سنوات الماضية تلقى بظلالها على الاستقرار في منطقة شرق المتوسط.

وتابع: "نرى تفاقم للأزمة من خلال التدخلات التركية والخروج عن إطار الأمم المتحدة ومخالفات صارخة لقرارات مجلس الأمن.. سوف نستمر في العمل على دعم الإطار السياسي ومسار برلين على أن يكون مسار متكامل يتناول كافة القضايا التي لابد من إيجاد حلول لها والتوافق والاستقرار على الساحة الليبية".

من جانبه، أكد وزير الخارجية الفرنسي أن الاجتماع التنسيقي الخماسي تطرق للوضع شرق المتوسط لافتًا إلى أنه يعد الهم والقلق الذي جمع الوزراء الخمسة، وأن التوقيع على اتفاق ترسيم حدود بين تركيا وليبيا يثير القلق وهو ما عبر عنه الاتحاد الأوروبي، وأكدنا أن الاتفاق الذي يؤثر مباشرة على مصالح الدول الأعضاء لا أساس قانوني ومخالف للقانون الدولي.

وأضاف لودريان أن تركيا يمكن أن تكون لاعبًا هامًا وأساسيًا متينًا لاستقرار المنطقة، مؤكدًا أن مبادئ ثلاثة يجب أن تسمح بهذا وهي احترام القانون الدولي واحترام سيادة الدول وحل المشكلات وفقًا للأساس الأممي.

وتابع وزير خارجية فرنسا: "عبرنا عن دعمنا لعملية برلين وعقد المؤتمر الدولي في برلين والمبعوث الأممي ودعم حوار ليبيا برعاية الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي".

وأكد لودريان أن هناك ملاحظات ثلاثة فيما يتعلق بالقضية الليبية أولها "أننا مقتنعون أنه ما من حل عسكري لهذه الأزمة، والحل لا يمكن أن يكون إلا سياسيًا، وقائم على احترام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة".

وتابع: "لن يكون هناك حل إذا فكر البعض بعدم احترام أراضي ليبيا، ويجب أن يضع على نفس الطاولة الأطراف برعاية المجتمع الدولي بدءا من وقف إطلاق النار توحي المؤسسات التقاسم العادل للثروات وفق خارطة طريق واضحة".

وفيما يتعلق بمقتل قائد "فيلق القدس"، أكد وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان أن الهجوم ضد قاسم سليماني لم يكن مبادرة من التحالف ضد داعش وإنما مبادرة أمريكية لاعتبارات أمنية خاصة بالولايات المتحدة.

وتابع خلال مؤتمر صحفي مشترك: "ندين تلك الهجمات ضد مواقع تابعة للتحالف في العراق، وخاصة القذائف التي أطلقت والهجوم على السفارة الأمريكية".

وأضاف: "مقتنعون بأننا إن لم نناقش كل الموضوعات المطروحة من بينها اتفاق فيينا وغيرها فسوف نصل إلى مواقف سيئة وهذا ما يحدث بالفعل"، مؤكدًا أن مقترحات الرئيس ماكرون في هذا الشأن ما زالت محل البحث.

وأضاف: "ننادي بوضع حد لدوامة العنف ومصممون على العمل لتخفيف حدة التوتر والاحتقان.. ويفترض مواصلة الحرب ضد داعش وهو هدف الحرب ويجب أن يتم ذلك في إطار الحفاظ على سيادة العراق".

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