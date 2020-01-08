حبس المتهمة بإشعال النار في شقة «قريبتها» بدار السلام

تباشر نيابة دار السلام، الأربعاء، تحقيقاتها مع ربة منزل، بتهمة إشعال شقة أحد أقاربها، بعد سرقتها، وكلفت النيابة المباحث الجنائية بسرعة التحريات، وكشف ملابسات الواقعة.



وقررت النيابة في وقت سابق حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وانتدبت المعمل الجنائي لمعاينة الشقة، وبيان أسباب الحريق.



البداية بورود بلاغ لقسم شرطة دار السلام من شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق بشقة كائنة بعقار في شارع إبراهيم عواد ـ دائرة القسم، بالانتقال تبين نشوب حريق بشقة كائنة بالطابق السادس بالعقار محل البلاغ نتج عنه احتراق محتويات غرفة نوم الشقة بالكامل "دون إصابات"، تمت السيطرة على الحريق بمعرفة الإدارة العامة للحماية المدنية وبإجراء المعاينة تبين تغيير كالون باب الشقة وعثر بمحل البلاغ على 2 قلب كالون، بسؤال مالك الشقة أيد ما جاء بالفحص.