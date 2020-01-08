مصر تطالب بالتهدئة وتجنب العنف المتبادل في العراق

أكدت مصر أنها تتابع بقلق بالغ التطورات الراهنة بالعراق ومنطقة الخليج والتصعيد الحالي في استخدام القوة العسكرية.



وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية، أنه في هذا الصدد، فإنها تناشد كافة الأطراف بضرورة الامتناع عن الانزلاق إلى دوائر العنف المتبادل، وتقدير العواقب الوخيمة التي تترتب على ذلك من زعزعة أمن المنطقة واستقرارها، وما تتحمله شعوبها من معاناة ومزيد من فقدان للأرواح والخسائر المختلفة.



وكانت إيران قد أطلقت عدة صواريخ على قاعدة عسكرية أمريكية تسمى "عيد الأسد" بالقرب من العاصمة العراقية، وقاعدة أخرى بأربيل، وذلك ردًا على مقتل قاسم سليماني، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في كلمة له، أن الضربات الإيرانية لم ينتج عنها أية خسائر بشرية.