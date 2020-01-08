حبس عاملين قتلا بائع متجول بسبب «فرش العصير» بالهرم

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس عاملين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بقتل عامل متجول بسبب خلاف على فرش لبيع العصير بمنطقة الهرم، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، وكان بلاغا ورد لقسم الهرم من عامل وزوجة شقيقه، يفيد باصابه أخيه برش خرطوش، ووفاته متأثرًا بإصابته، إلا أنه أبلغهما قبل وفاته أن مُحدث إصابته عاطل خلال مشاجرة بينهما لخلاف على فرش مشروبات بمنطقه فيصل.



أضافت التحقيقات أن المتهمين هما صاحب فرش مشروبات وحداد، وذلك بسبب وجود خلافات مع المجنى عليه حول أولوية بيع المشروبات، فاستعان المتهم الأول بالثانى للتعدى عليه بالضرب لتأديبه، وحدثت مشاجرة قام خلالها الحداد بإطلاق عيار نارى من فرد خرطوش فأحدث إصابة المجني عليه والتى أودت بحياته.



على صعيد آخر، أمرت نيابة جنوب الجيزة بحبس المتهم بالشروع فى قتل زوجته بالهرم، بسبب خلافات أسرية بينهما، حيث سدد لها المتهم عدة طعنات، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد إصابة ربة منزل بعدة طعنات ونقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج، وبإجراء التحريات، تبين أن زوج المجنى عليها وراء ارتكاب الجريمة، حيث اعتدى عليها بسكين، نتيجة خلافات زوجية بينهما، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وضبط السلاح المستخدم فى الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.