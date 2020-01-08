وزير خارجية إيطاليا يغادر القاهرة

غادر مطار القاهرة، مساء اليوم، وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، بعد مشاركته في الاجتماع التنسيقي حول ليبيا.



وشارك دي مايو في الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية فرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص، بالإضافة إلى مصر لبحث التطورات في ليبيا وسبل التوصل إلي تسوية سلمية هناك، بالإضافة إلي بحث مجمل التطورات في شرق المتوسط.



وقال دي مايو وفقا لوكالة أنباء آكي الإيطالية، أمس، أنه سيشارك في الاجتماع التنسيقي حول ليبيا بالقاهرة، ثم سيتوجه إلى الجزائر وتونس، مشيرا في الوقت نفسه إلى جهود أخرى؛ لإيجاد حل للأزمة الليبية تتمثل في "عملية السلام في برلين".