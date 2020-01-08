موعد طرح أغنية «تفتح الشباك» لـ هيثم سعيد

أعلن الفنان الشاب هيثم سعيد، استعداده لطرح أغنيته الجديدة، والتي تحمل اسم "تفتح الشباك"، غدًا الخميس، وذلك بعد أيام قليلة من طرح البوستر الرسمي للأغنية.



أغنية "تفتح الشباك" كلمات الشاعرة سلمى رشيد، وألحان أحمد البرازيلي، وتوزيع زووم، وهو التعاون الأول بين هيثم سعيد وبين الشاعرة سلمى رشيد.



وطرح هيثم، مؤخرًا فيديو كليب أغنية جديدة بعنوان "أكتر" عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "يوتيوب"، وحققت نجاحا كبيرا.