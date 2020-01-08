بعد عقد قرانه بساعات.. محمود العسيلي يطرح «تمثيلية»

طرح الفنان محمود العسيلي، أغنية "تمثيلية"، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع "يوتيوب".



وعلق العسيلي، على الأغنية عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر"، قائلًا: "تمثيلية هي السجن اللي بنعيش فيه بإرادتنا ونحكم على نفسنا بالتعاسة".



وأضاف: "إلى كل من رفض الحياة تعيسًا وإلى كل اللي لسه محبوسين في التمثيلية.. أهدي إليكم هذه الأغنية".



وتأتي هذه الأغنية بعد ساعات قليلة من احتفال محمود العسيلي بعقد قرانه على خبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم، مساء أمس الثلاثاء، على أن يحتفل بزفافه غدًا الجمعة بأحد الفنادق الكبرى.

