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تقارير ومتابعات

برلماني ليبي: سنقاضي تركيا وقطر دوليا.. ومصر ستتولى مشروعات إعادة الإعمار

الأربعاء 08/يناير/2020 - 07:41 م
فرج الشلوي
فرج الشلوي
سميرة ابراهيم
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استعاد الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، مدينة سرت الاستراتيجية على البحر المتوسط، من أيدي الميليشيات الإرهابية التابعة لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، ليحرمهم من إدخال الأسلحة عبر هذه المدينة، وكذلك منع تركيا من إرسال قواتها عبر موانئ المدينة الاستراتيجية.

وفي حوار خاص لـ"الدستور"، كشف فرج الشلوي، النائب في البرلمان الليبي، عن وضع البرلمان خطة لمقاضاة قطر وتركيا دوليا بسبب دعمهم للجماعات والميليشيات الإرهابية التي تدمر ليبيا، مؤكدا وجود خطة لإعادة إعمار ليبيا ستشارك فيها مصر بشكل أساسي.

وإلى نص الحوار:


- حدثنا عن سير عمليات الجيش الليبي والمناطق المتبقية بحوزة الإرهابيين التي يسعى الجيش إلى تحريرها؟

بعد تحرير جنوب ليبيا من الجماعات الإرهابية وكذلك عصابات تهريب البشر والمخدرات، انطلق الجيش رغم قلة الإمكانيات وعدم حصوله على التسليح الكافي، لاسترداد العاصمة المغتصبة منذ 2011 من قبل الإخوان وأعوانهم، حيث جرى فرض طوق على العاصمة ومن خلاله يتم استنزاف قدرات هذه العصابات خارج العاصمة خلال الأشهر الماضية مما اضطرهم للاستنجاد بالإخواني الأكبر التركي أردوغان، وخلال هذا الأسبوع تحركت بعض من القوات المسلحة وجرى السيطرة على مدينة سرت والاتجاه غربا نحو مصراتة.

- ما هي رؤية البرلمان لمقاضاة تركيا ورئيسها دوليا بسبب عدوانه على ليبيا ودعمه للجماعات الإرهابية؟

البرلمان اتخذ عددا من القرارات من بينها رفض الاتفاقية التي وقعت من قبل السراج وتركيا، وكذلك رفع دعوى قضائية على كل من وقع عليها بتهم الخيانة العظمى، وفيما يخص أردوغان سيتم رفع عليه دعوى قضائية في المحكمة الجنائية الدولية، بسبب التدخل وجلب الإرهابيين داخل ليبيا وكذلك دولة قطر وبعد تحرير طرابلس سيتم تشكيل حكومة وطنية والاستعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

- كيف ترى دور مصر في دعم ليبيا في هذه الفترة الحرجة؟ وهل يتم عقد اتفاقيات سياسية واقتصادية مع مصر بعد تحرير جميع المناطق من الإرهاب؟

الشعب الليبي يثمن جهود مصر في استقرار ليبيا، وستكون هناك اتفاقيات سياسية واقتصادية بين البلدين وإعادة إعمار ليبيا سيكون على يد الشركات المصرية.

- ما هي أهم الإجراءات التي اتخذها البرلمان الليبي في دعم الجيش في حربه ضد الإرهاب؟

البرلمان الليبي يدعم جميع تحركات الجيش ويثمنها، وله الحق في استخدام أي شيء من أجل تحقيق الاستقرار.

-هل تقدم البرلمان الليبي بشكاوى دولية ضد قطر بسبب دعمها للجماعات الإرهابية في ليبيا؟

نعم في آخر جلسة، رئيس لجنة العلاقات الخارجية تطرق لهذا الموضوع وذكر أنه سيقوم برفع دعوى قضائية ضد تركيا وقطر.

- هل توجد دول أخرى غير قطر وتركيا دعموا الإرهاب في ليبيا؟

لا يوجد

- ما هي خطة البرلمان الليبي بشأن مرحلة ما بعد تحرير جميع المناطق خاصة طرابلس من الجماعات الإرهابية؟

تشكيل حكومة وحدة وطنية والاستعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية بعد دخول الجيش لتحرير مدينة طرابلس.

- كيف ترى العلاقات بين البرلمان الليبي ونظيره المصري؟ وما هي أبرز مجالات التعاون بين مجلسي البلدين؟

يوجد تنسيقا مستمرا بين مجلسي البلدين وكذلك قيادات الجيش المصري والليبي في تواصل مستمر وخير دليل تسليم الإرهابي العشماوي.

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